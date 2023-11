Le due capoliste, Danimarca e Slovenia, del gruppo H di qualificazione a Euro 2024, si affrontano venerdì 17 novembre 2023, alle ore 20.45, un pareggio potrebbe accontentare entrambe le formazioni, ma la nazionale di casa rimane favorita per la vittoria. Danimarca-Slovenia Euro 2024, pronostico, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa della Danimarca, arriva a questa partita casalinga di qualificazione a Euro 2024, in testa al giorone a pari merito con la Slovenia, con 4 punti di vantaggio sul Kazakistan. Nell’ultimo turno giocato, la Danimarca ha vinto con molte difficoltà a San Marino per 2 a 1.

La nazionale Slovena, arriva a Copenhagen, in testa alla classifica con gli stessi punti della nazionale di casa e giocherà l’ultimo turno in casa contro il Kazakistan. La nazionale allenata dal tecnico Matjaz Kek, arriva dalla vittoria esterna per 1 a 0 contro l’Irlanda del Nord.

Le probabili formazioni di Danimarca-Slovenia

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Wind, Braithwaite; Hojlund. C.t. Kasper Hjulmand.

SLOVENIA (4-4-2): Belec; Stojanovic, Brekalo, Bijol, Karnicnik; Zajc, Cerin, Lovric, Verbic; Vombergar, Sesko. C.t. Matjaz Kek.

Dove vederla in TV

Danimarca-Slovenia sarà trasmessa, in diretta su RAI 1, venerdì 17 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Danimarca-Slovenia

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria della Danimarca in questa partita. Vittoria interna offerta a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.56 su Unibet, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria esterna pagata 7 volte la posta giocata.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

Un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe le nazionali, ma pensiamo che la Danimarca vincerà questa partita, mentre la Slovenia si giocherà la qualificazione in casa contto il Kazakistan.

Pronostico 1+Over 2.5 a quota 2 su AdmiralBet e a quota 2.10 su MarathonBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1