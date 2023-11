Sabato 18 novembre 2023, alle ore 15, si gioca il match tra Armenia e Galles, valevole per il Gruppo D di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024. Armenia-Galles, pronostico e quote scommesse di sabato 18/11/2023.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa dell’Armenia, arriva a questo match valido per le qualificazioni a Euro 2024, al quarto posto in classifica con 7 punti, a meno tre da Croazia e Galles e a meno 9 dalla Turchia già qualificata.

L’Armenia deve vincere per agganciare il Galles in classifica e giocarsi tutto poi nella partita finale in Croazia.

Il Galles arriva in Armenia, secondo in classifica a pari merito con la Croazia, e dopo questa sfida chiuderà i turni qualificazione in casa contro la Turchia.

Vincendo entrambe le partite, la nazionale gallese sarebbe qualificata, visto lo scontro diretto a favore contro la Croazia.

Le probabili formazioni di Armenia-Galles

ARMENIA (3-5-2): Yurchenko; Hovhannisyan, Taron Voskanyan, Jordy Ararat; Harutyunyan, Avetisyan, Babayan, Bayramyan, Spertsyan; Barseghyan, Briasco CT: Petrakov

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore. CT: Page.

Dove vederla in TV

Armenia-Galles sarà trasmessa, in diretta su Sky, sabato 18 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte per Armenia-Galles

Le quote offerte dai bookmaker, premiano il successo esterno della nazionale gallese. Segno 2 giocato a quota 1.95 su MarathonBet e a quota 1.98 su AdmiralBet, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria della nazionale di casa pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Armenia-Galles di Euro 2024

Entrambe le formazioni devono vincere, un pareggio non serve a nessuna delle due nazionali. L’Armenia vincendo si giocherebbe tutto poi nel match finale in Croazia, il Galles vincendo avrebbe il destino della qualificazione nelle proprie mani, nel match finale in casa contro la già qualificata Turchia, allenata dal tecnico italiano Vincenzo Montella.

Pronostico 1-2 a quota 1.36 su Unibet e a quota 1.38 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 0-1 / 1-2