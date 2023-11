Match Ball per la Svizzera, che sabato 18 novembre 2023, alle ore 20.45, può chiudere il discorso qualificazione a Euro 2024, in casa contro la nazionale del Kosovo. Pronostico Svizzera-Kosovo Euro 2024, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa della Svizzera, allenata dal tecnico Murat Yakin, arriva a questa sfida casalinga valevole per il gruppo I di qualificazione a Germania 2024, in testa al girone con 16 punti, a pari merito con la Romania e con 4 lunghezze di vantaggio su Israele.

Il Kosovo arriva in Svizzera con pochissime possibilità di qualificarsi a Euro 2024. Infatti dovrebbe vincere in Svizzera e in casa nell’ultimo match contro la Bielorussia e sperare in una serie di combinazione di altri risultati utili.

Le probabili formazioni di Svizzera-Kosovo

SVIZZERA(3-4-2-1): Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Fernandes, Zakaria, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Vargas, Amdouni. All. Yakin

KOSOVO(4-2-3-1): Muric, Paqarada, Aliti, Rrhmani, Vojvoda, Dresevic, Fazliji, Musljia, Celina, Rrdhani, Muriqi. All. Giresse

Dove vederla in TV

Svizzera-Kosovo sarà trasmessa, in diretta su Sky, sabato 18 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Svizzera-Kosovo

Segno 1 ampiamente favorito dai bookmaker, per questa partita tra Svizzera e Kosovo. La vittoria interna offerta a quota 1.30 sia su Sisal che su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 5.15, la vittoria esterna pagata 9 volte la posta giocata.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

La Svizzera deve vincere per chiudere il discorso qualificazione, avendo già sprecato due occasioni, con i pareggi ottenuti contro Bielorussia e Israele. Il Kosovo deve cercare il colpaccio, per rilanciare le sue ambizioni di qualificarsi ai campionati europei di calcio di Germania 2024.

Pronostico: 1 + Over 2.5 offerto a quota 1.95 su AdmiralBet e a quota 1.98 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 2-1