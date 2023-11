Sul campo neutro della BayArena di Leverkusen in Germania, lunedì 20 novembre 2023, alle ore 20.45, si gioca il match che deciderà la seconda nazionale qualificata ai campionati di calcio europei 2024, nel gruppo C, tra Ucraina e Italia. Pronostico Ucraina-Italia Euro 2024, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

L’Ucraina gioca questa importante partita, che può dare l’accesso ai campionati di calcio europei di Germania 2024, lontana da casa, visto i problemi di sicurezza legati al conflitto in corso con la Russia.

La nazionale ucraina, ha un solo risultato utile per qualificarsi, la vittoria, visto che ha perso lo scontro diretto giocato contro l’Italia per 2 a 1 e in arrivo a pari punti in classifica, con un pareggio sarebbe la nazionale italiana ha volare a Germania 2024.

La nazionale italiana, guidata dal tecnico Luciano Spalletti, ha due risultati utili su tre, per qualificarsi come seconda, dietro la già qualificata Inghilterra a Euro 2024.

In caso di sconfitta, gli azzurri potranno giocare i play-off, che decreteranno gli ultimi tre posti disponibili per giocare i campionati europei di calcio, visto che l’Italia ha vinto uno dei gironi di UEFA Nations League.

Le probabili formazioni di Ucraina-Italia

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Gatti, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Raspadori, Chiesa

Dove vederla in TV

Ucraina-Italia sarà trasmessa, in diretta sulla RAI, lunedì 20 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Ucraina-Italia

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, vedono la nazionale italiana leggeremente favorita per la vittoria. Segno 2 offerto vincente a quota 1.80 sia su Unibet che su MarathoneBet, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria interna giocata a quota 4.75.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

Il match tra Ucraina-Italia è un vero scontro diretto per qualificarsi a Euro 2024. L’Ucraina ha un solo risultao utile, la vittoria, l’Italia può anche contare sul risultato di parità, oltre alla vittoria.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.80 sia su AdmiralBet che su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1