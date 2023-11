Ultima giornata nel Gruppo D, di qualificazione ai campionati di calcio di Euro 2024, quella in programma martedì 21 novembre 2023, alle ore 20.45 e vede la sfida tra Croazia e Armenia. In caso di vittoria Croazia qualificata, con un pareggio o sconfitta, se il Galles batte la Turchia in casa, Croazia eliminata. Pronostico Croazia-Armenia, quote scommesse, probabili formazioni e risultato finale.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale croata ha il destino nella sue mani. Infatti con 2 punti di vantaggio in classifica sul Galles, alla nazionale di casa, allenata da Mister Zlatko Dalić, vincendo contro l’Armania è sicura del secondo posto e della qualificazione a Euro 2024 con la Turchia.

In caso di pareggio o sconfitta, la Croazia, deve sperare che il Galles non batta in casa la Turchia già qualificata.

L‘Armenia è atterrata a Zagabria, già matematicamenete eliminata per la corsa ad uno dei sue posti disponibili per Germania 2024. Il pareggio casalingo per 1 a 1 contro il Galles, ha difatto cancellato le ambizioni di secondo posto della nazionale armena.

Le probabili formazioni di Croazia-Armenia

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Majer; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Dashyan, Calisir, Voskanyan, Arutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Ranos.

Dove vederla in TV

Croazia-Armenia sarà trasmessa, in diretta su Sky, martedì 21 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Croazia-Armenia

Vittoria interna della nazionale croata ampiamente favorita dalle quote proposte dai bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 1.15 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 8, la vittoria esterna bancata a quota 15.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

Troppo importanti i 3 punti per la Croazia, che valgono la qualificazione ai campionati europei di Germania 2024, per pensare che non riesca a battere in casa l’Armenia.

Pronostico 1+Over 2.5 offerto a quota 1.60 su Unibet e a quota 1.63 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-0 / 3-0