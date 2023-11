Martedì 21 novembre 2023, alle ore 20.45, si conclude il Gruppo B di qualificazione a Germania 2024, con le due nazionali già qualificate Francia e Olanda. Rimane comunque affascinante la sfida tra le nazionali greche e francesi. Grecia-Francia Euro 2024, pronostico gratuito e quote scommesse.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa della Grecia è terza nel girone B di qualifiazione ai campionati europei di calcio Euro 2024, a meno 3 punti dall’Olanda, ma dietro nei confronti diretti con la nazionale arancione, e quindi senza nessuna possibilità di arrivare seconda.

La Francia arriva ad Atene, in testa alla calssifica, con 7 partite giocate e altrettante vittorie, ed è una delle nazionali candidate a vincere il campionato europeo di calcio. Nell’ultimo turno giocato, è arrivata la goleada inflitta in casa per 14 a 0 contro Gibilterra.

Le probabili formazioni di Grecia-Francia

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Kostantelias, Pavlidis, Masouras.

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Disasi, Saliba, Lucad Hernandez; Kamara, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappé, Giroud.

Dove vederla in TV

Grecia-Francia sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 21 novembre dalle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Grecia-Francia

Le quote offerte dai bookmaker, premiano la vittoria esterna della nazionale francese. Segno 2 offerto vincente a quota 1.60 su Sisal e su Unibet, il pareggio giocato a quota 3.75, la vittoria interna della Grecia pagata 6 volte la posta giocata.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

La Francia ha vinto tutte e sette le partite giocate fino ad oggi nel girone di qualificazione e vincento in Grecia chiuderebbe 8 su 8. La Grecia però vuole chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico.

Pronotico X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 2-1