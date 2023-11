Italia qualificata Euro 2024. Gli azzurri strappano un sofferto 0-0 con l’Ucraina che vale la qualificazione ai prossimi europei dove la nostra nazionale difenderà il titolo vinto agli scorsi europei, ma i bookmakers mettono Francia ed Inghilterra come favorite dalle quote antepost per Euro 2024.

Italia qualificata Euro 2024: basta lo 0-0 contro l’Ucraina

L’Italia chiude al secondo posto il Gruppo C di qualificazione e ottiene il pass per la fase finale di Euro 2024. Agli azzurri basta uno 0-0 a Leverkusen contro l’Ucraina per conservare il piazzamento alle spalle dell’Inghilterra, evitare lo spettro playoff e volare direttamente in Germania, dove la prossima estate potranno difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021.

Il tabellino di Ucraina-Italia 0-0

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin, Konoplya (41′ st Tymchyk), Svatok (45′ st Malinovskiy), Zabarnyi, Mykolenko, Stepanenko (35′ st Pikhalyonok), Tsygankov (35′ st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (41′ st Sikan), Mudryk, Dovbyk. CT Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Barella, Jorginho (25′ st Cristante), Frattesi, Zaniolo (25′ st Politano, 45′ st Darmian), Raspadori (1′ st Scamacca), Chiesa (35′ st Kean). CT Spalletti

Italia qualificata Euro 2024: Quote Antepost, comandano Francia ed Inghilterra

Gli Azzurri si presenteranno ai nastri di partenza di Euro2024 da campioni in carica senza i gradi di favoriti, ma tra i possibili outsider per la vittoria finale vista a quota @12 sia dagli esperti di Planetwin365 che da quelli di AdmiralBet.

Per i bookmakers comandano i vicecampioni del mondo della Francia e l’Inghilterra, sconfitta proprio da Donnarumma e compagni nella finalissima di Wembley e mai vincente nella competizione, offerte tra @4,75 e @5, con la Germania padrone di casa (a digiuno ormai dal 1996 nella competizione continentale) a chiudere il podio @7. Leggermente attardata la Spagna @8, con il Portogallo, a caccia del bis dopo l’impresa del 2016, che si gioca @9 volte la posta.