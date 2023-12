Quote antepost sorteggi Euro 2024. I sorteggi della fase a gironi dei prossimi europei di calcio si sono svolti all’Elbphilharmonie di Amburgo. L’Italia pesca male tra Spagna, Croazia ed Albania. Difficile la conferma degli azzurri.

Quote antepost sorteggi Euro 2024: sorteggio difficile per gli azzurri

Gli Europei 2024 di calcio si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio prossimo in Germania. L’Italia, campione in carica della manifestazione, partiva dalla quarta e ultima fascia e ha avuto un sorteggio davvero tosto. Troviamo la Spagna di Luis de la Fuente che in queste competizioni è sempre tra le candidate alla vittoria finale, ma anche la Croazia che è una nazionale con calciatori d’esperienza che giocano in grandi club (iberici e croati si sono giocati la finale all’ultima Nations League).

Infine l’Albania di Sylvinho contro la quale debutterà la nostra Nazionale il 15 giugno dal Westfalenstadion di Dortmund. Successivamente ci sarà la sfida alla Spagna il 20 giugno alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen e chiuderà il suo percorso dei gironi il 24 giugno contro la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia. Per la prima vittoria contro l’Albania gli azzurri sono comunque super favoriti @1.38 per iniziare con i tre punti, in un match da Under quotato @1.77.

Ecco tutti i gironi:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Albania, Italia

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Olanda, Austria, Francia, vincente play-off

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, vincente play-off

Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, vincente play-off

Quote antepost sorteggi Euro 2024: Francia ed Inghilterra favorite

L’Italia sogna un difficile bis dopo il successo di Wembley, offerto @12 su Planetwin365 e che sale ulteriormente su Eurobet @15 volte la posta, distante in quota da Francia e Inghilterra, date vincenti entrambe @4,50 come grandi favorite, davanti alla Germania padrona di casa @7.

In prima fascia troviamo anche l’avversaria dell’Italia nel girone B, la Spagna, fissata @8. Anche il Portogallo, proposto @9, anticipa in lavagna l’Italia a caccia del terzo torneo continentale della propria storia. Gli azzurri si trovano alla pari con l’Olanda @15, e davanti al Belgio che troviamo @17.

