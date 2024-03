Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 18, allo stadio Dinamo Arena di Tblisi, la squadra di casa della Georgia affronta il Lussemburgo, la vincente si giocherà l’accesso a Euro 2024, sfidando la vincente della sfida tra Grecia e Kazakistan. Pronostico Georgia-Lussemburgo, spareggio Euro 2024 del 21/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Georgia si è qualificata per questa partita di spareggio per qualificarsi a Euro 2024, per via del primo posto ottenuto nel gruppo C di Nations League nella stagione 2022/2023. Mentre ha raccolto solo un deludente quarto posto nel girone A di Euro 2024, vinto dalla Spagna.

Il Lussemburgo arriva a questo match, per via del terzo posto nel gruppo J vinto dal Portogallo, che le ha permesso di conquistare un posto per questa fase a spareggi. I giocatori allenati dal tecnico Luc Holtz, stanno facendo vivere al Lussemburgo la miglior stagione calcistica della storia.

Le probabili formazioni di Georgia-Lussemburgo

GEORGIA (5-3-2):Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Lochoshvili, Gocholeishvili; Kvekveskiri, Kankava; Chakvetadze; Mikautadze, Kvilitaia. CT.: Sagnol

LUSSEMBURGO (3-4-1-2): Moris; Korac, Chanot, M. Martins; Jans, C. Martins, Barreiro, Pinto; S. Thill; Borges Sanches, Rodrigues. CT: Holtz

Quote offerte dai bookmakers per Georgia-Lussemburgo

Le quote offerte dai migliori bookmaker, vedono favorita la vittoria interna della Georgia. Segno 1 giocato a quota 1.80 sia su Admiralbet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna del Lussemburgo paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Georgia-Lussemburgo, spareggio Euro 2024 del 21/03/2024

Per questa partita tra Georgia e Lussemburgo, il nostro consiglio è quello di giocare l’opzione GOL SI, che potete trovare a quota 2.20 su Snai e a quota 2.25 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1

