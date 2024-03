Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45, allo stadio Bilino Pojle di Zenica, la nazionale di casa della Bosnia-Erzegovina affronta l’Ucraina, la vincente si giocherà l’accesso a Euro 2024, sfidando la vincente della sfida tra Israele e Islanda. Pronostico Bosnia-Ucraina, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Bosnia si è qualificata per questa partita di spareggio per qualificarsi a Euro 2024, per le buone prestazioni in Nations League. Nel girone di qualificazione a campionato europei di calcio, la nazionale bosniaca è arrivata solo al quinto posto nel gruppo J vinto dal Portogallo.

La nazione dell’Ucraina, non si è qualificata direttamente alla fase a giorni di Euro 2024, solo per la differenza reti peggiore rispetto alla nostra nazionale, infatti sia Italia che Ucraina sono arrivate seconde nel gruppo C, vinto dall’Inghilterra.

Le probabili formazioni di Bosnia-Ucraina

Bosnia (4-2-3-1): Sehic, Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac, Pjanic, Cimirot, Tahirovic, Krunic, Demirovic, Dzeko. CT: Savo Milosevic.

Ucraina (4-2-3-1): Buschchan, Konoplya, Zabaryi, Krivstov, Mykolenko, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk. CT: Sergey Rebrov.

Quote offerte dai bookmakers per Bosnia-Ucraina

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria ospite della nazionale ucraina. Segno 2 bancato a quota 1.95 su Admiralbet e a quota 2 su Sisal, il pareggio inserito in lavagna a quota 3.60, la vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 3.80.

Pronostico Bosnia-Ucraina

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Bosnia e Ucraina, ma pensiamo che la nazione ucraina abbia le potenzialità per andare a vincere in trasferta. Pronostico 2

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 1-2

