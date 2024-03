Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 18, allo stadio OPAP Arena di Atene, la squadra di casa della Grecia affronta il Kazakistan, la vincente si giocherà l’accesso a Euro 2024, sfidando la vincente della sfida tra Georgia e Lussemburgo. Pronostico Grecia-Kazakistan, spareggio di Euro 2024 .

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Grecia si è qualificata per questa partita di spareggio per qualificarsi a Euro 2024, per via del primo posto ottenuto nel gruppo di Nations League . Nei gironi di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024, gli ellenici sono arrivati terzi nel gruppo B vinto dalla Francia.

Anche il Kazakistan si è qualificato a questo match con i risultati ottenuti in Nations League, mentre è arrivato al quarto posto nel gruppo H di qualificazione vinto dalla Danimarca, ma risultando una delle nazionali più in crescita in ambito europeo.

Le probabili formazioni di Grecia-Kazakistan

GRECIA (3-5-2): Vlachodimos, Retsos, Mavrapanos, Hatzidiakos, Rota, Bakasetas, Bouchalakis, Galanopoulos, Giannoulis, Masouras, Ioannidis.

KAZAKISTAN (5-3-2): Shatskiy, Kairov, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy, Beysebekov, Zuev, Chesnokov, Aymbetov, Samorodov.

Quote offerte dai bookmakers per Grecia-Kazakistan

Le quote offerte dai bookmaker vedono la Grecia nettamente favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.33 su Sisal e a quota 1.35 su Betway, il pareggio giocato a quota 5, mentre il colpo esterno paga 10 volte la posta giocata.

Pronostico Grecia-Kazakistan, spareggio di Euro 2024

Grecia favorita anche dal nostro pronostico nel match casalingo contro il Kazakistan. Il nostro consiglio è vittoria Grecia + over 1.5 offerto a quota 1.66 su Snai e a quota 1.68 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-0 / 2-1

