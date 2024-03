Pronostico Israele-Islanda 21 marzo 2024. Analisi, quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse sulla semifinale per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio. E’ l’ultima occasione per Israele ed Islanda.

Pronostico Israele-Islanda 21 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

Per via della situazione nella striscia di Gaza, Israele è ancora costretta a disputare le partite casalinghe in campo neutro e questa semifinale degli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 con l’Islanda si giocherà a Budapest, in Ungheria. La vincente affronterà una tra Bosnia e Ucraina nella finale che mette in palio uno degli ultimi tre pass per Euro 2024.

Israele non gioca un match ufficiale dallo scorso novembre (2-0 su Andorra) e i ragazzi di Alon Hazan hanno chiuso il girone eliminatorio terzi dietro a Romania e Svizzera, totalizzando due punti in meno degli elvetici (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L’Islanda di recente ha debuttato sia agli Europei (2016) che ai Mondiali (2018), ma la squadra del tecnico norvegese Age Hareide ha deluso e nel girone di qualificazione è arrivata soltanto quarta, dietro Portogallo, Slovacchia e perfino il Lussemburgo.

Pronostico Israele-Islanda 21 marzo 2024: probabili formazioni

Tra i convocati per gli spareggi stavolta figura anche il giocatore del Genoa, Albert Gudmundsson, che nelle qualificazioni ha disputato solo due partite. Israele invece deve fare a meno di uno dei suoi giocatori più talentuosi, Solomon, alle prese con un infortunio. L’attacco sarà guidato come al solito dal 36enne Zahavi, visto anche in Italia a Palermo.

ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Revivo; Dor Peretz, Fani; Khalaili, Gloukh, Turgeman; Zahavi.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Hermannsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Gudmundsson, Johannesson, A. Sigurdsson; Willumsson, Gudjohnsen.

Pronostico Israele-Islanda 21 marzo 2024: le migliori quote e Guida TV

La sfida tra Israele e Islanda è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

I nostri consigli per le scommesse su Israele-Islanda

Il nostro pronostico pende dalla parte di Israele, ma non siamo del tutto convinti del 1 fisso. Preferiamo andare su una partita con poche reti per UNDER 2.5 GOL che si gioca in quota @1.75.