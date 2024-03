Pronostico Polonia-Estonia 21 marzo 2024. La Polonia di Lewandowski, grande delusa dal girone di qualificazione ai prossimi europei di calcio, ha l’ultima occasione in queste ultime sfide, e il primo ostacolo, rappresentato dall’Estonia, non dovrebbe essere un problema.

Pronostico Polonia-Estonia 21 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

La Polonia ha deluso alle ultime qualificazioni a Euro 2024, tanto che è arrivato un cambio in panchina con il commissario tecnico portoghese Fernando Santos che è stato esonerato quasi subito, ma anche con Michal Probierz i polacchi non sono riusciti a recuperare su Albania e Repubblica Ceca, e hanno chiuso il girone al terzo posto (3 vittorie, due pareggi e 3 sconfitte), che non gli ha permesso di ottenere un pass diretto.

Il primo ostacolo per Lewandowski e compagni sarà la modesta Estonia, con la Polonia che giocherà tra le mura amiche, dove è imbattuta da 20 partite di qualificazioni europee. In caso di vittoria la Polonia se la vedrà con la vincente tra Galles e Finlandia. Missione quasi impossibile per l’Estonia, qualificatasi solo grazie al piazzamento nell’ultima Nations League. La rappresentativa guidata dallo svizzero Thomas Haberli ha infatti collezionato solo un punto nel gruppo F, in cui c’erano anche Belgio, Austria, Svezia e Azerbaigian.

Pronostico Polonia-Estonia 21 marzo 2024: probabili formazioni

Nella Polonia sarà assente lo juventino Milik, alle prese con un infortunio: al suo posto, accanto a Lewandowski, giocherà uno tra Buksa e Piatek.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, S. Szymanski, D. Szymanski, Frankowski; Lewandowski, Piatek.

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Klavan, Mets, Paskotsi; Peetson, Poom, Vassiljev, Pikk; Sinyavskiy, Anier; Jurgens.

Pronostico Polonia-Estonia 21 marzo 2024: migliori quote e guida tv

Polonia-Estonia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

I nostri consigli per le scommesse su Polonia-Estonia

Per questa partita prevediamo almeno 3 gol totali, che inoltre potrebbe segnare la Polonia da sola, quindi consigliamo OVER 2.5 GOL @1.80.