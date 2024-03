Martedì 26 marzo, alle ore 18, alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tblisi, la nazionale di casa della Geogia, sfida la Grecia, la vincente si qualificherà per i campionati di calcio EURO 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Pronostico Georgia-Grecia, spareggio Euro 2024 del 26/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa della Georgia, allenata dal tecnico Willy Sagnol, ha il vantaggio di giocare in casa questa delicata partita che può valere un posto a Euro 2024. Nel turno precedente, la nazionale geogiana ha superato il Lussemburgo, con il punte di 2 a 0, con la doppietta segnata dal bomber Zivzivadze.

La Grecia arriva a questa partita dopo aver battuto in casa il modesto Kazakistan per 5 a 0, con ben 4 reti segnate nei primi 40 minuti di gioco. La nazionale ellenica non centra la qualificazione agli europei di calcio dal 2012.

Le probabili formazioni di Georgia-Grecia

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.

Quote offerte dai bookmakers per Geogia-Grecia

Per i bookmaker si preannuncia una partita equilibrata. La vittoria della nazionale di casa è offerta a quota 3.40 sia su Sisal che su Snai, il pareggio bancato a quota 3.10, la vittoria della nazionale greca, inserita in tabellone a quota 2.30.

Pronostico Georgia-Grecia

Uno spareggio per qualificarsi a Euro 2024, non è mai facile da pronosticare. La Georgia tenta per la prima volta la qualificazione ai campionati europei di calcio, la Grecia vuole tornare a giocarlo dopo 12 anni. Pronostico Over 1.5 a quota 1.50 su Admiralbet e Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-2

