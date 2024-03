Lo spareggio per un posto ad Euro 2024, è in programma allo stadio Cardiff City, martedì 26 marzo 2024, alle ore 20.45, tra la nazionale di casa del Galles contro la Polonia. Galles-Polonia spareggio Euro 2024, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa del Galles, allenata da Mister Robert Page, è a un passo da qualificarsi ai campionati europei di calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Nella prima gara dei play-off giocata, il Galles ha superato agevolmente in casa la Finlandia per 4 a 1.

La Polonia arriva nel Regno Unito, dopo la facile vittoria ottenuta in casa per 5 a 1 contro l‘Estonia. Attenzione però, che la nazionale polacca fuori casa ha molte difficoltà, che abbiamo già visto nei gironi di qualificazione a Euro 2024.

Le probabili formazioni di Galles-Polonia

Galles (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, Williams; Brooks, Wilson; Johnson. Ct: Page.

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. Ct: Probierz.

Quote offerte dai bookmakers per Galles-Polonia

Partita sulla carta molto equilibrata per i bookmaker questa tra le nazionali di Galles e Polonia. Segno 1 offerto vincente a quota 2.35 su Admiralbet e a quota 2.40 su Betway, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 3.25.

Pronostico Galles-Polonia spareggio Euro 2024

Il nostro pronostico vede favorita la vittoria della nazionale di casa, per via del fattore campo e delle difficoltà che la Polonia affronta nelle partite che giocate fuori casa.

Pronostico 1+ GOL SI che puoi trovare a quota 6 su Snai e a quota 6.50 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 3-1