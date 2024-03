Sul campo neutro di Wroclaw in Polonia, la nazionale Ucraina, ospita l’Islanda, martedì 26 marzo 2024, alle ore 20.45, per la partita di spareggio, che vale un posto per i campionati europei di calcio di Germania 2024. Pronostico Ucraina-Islanda, spareggio Euro 2024 di martedì 26 marzo 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale ucraina, arriva a questo spareggio valido per l’accesso a Euro 2024, giocando questa importante partita sul campo neutro polacco.

Nella semifinale giocata la scorsa settimana, la nazionale ucraina è riuscita a vincere in Bosnia per 2 a 1 con il gol vincente segnato da Dovbyk al minuto 88.

L’Islanda si presenta in Polonia, dopo la bella vittoria ottenuta nella partita di semifinale contro Israele per 4 a 1. La nazionale allenata dal tecnico Åge Hareide, cercherà di centrare la sua seconda qualificazione ai campionati europei di calcio.

Le probabili formazioni di Ucraina-Islanda

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT. Rebrov.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Willumsson, Traustason, Haraldsson, Sigurdsson; Oskarsson, Gudmundsson.

Quote offerte dai bookmakers per Ucraina-Islanda

Le quote offerte dai principali bookmaker, premiano ampiamente la vittoria della nazionale dell’Ucraina. Vittoria interna pagata a quota 1.45 sia su Betway che su Sisal, il pareggio offerto a quota 4.20, il colpo esterno della nazionale islandese, paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Ucraina-Islanda

La nazionale ucriana è sicuramente favorita per la qualificazione a Euro 2024, in questo match giocato sul campo neutro polacco contro la nazionale islandese.

Pronostico 1 + over 2.5 offerto a quota 2.50 su Snai e a quota 2.53 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 2-0

