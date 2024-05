Programma Euro 2024. Manca ormai poco all’inizio degli Europei di calcio che ci terranno compagnia dal 14 giugno. Vediamo il programma completo, il cammino degli azzurri e le prime quote antepost, con l’Inghilterra favorita su Francia e Germania. Seguono Portogallo e Spagna, più lontano il bis azzurro @15 volte la posta.

Programma Euro 2024: si inizia il 14 giugno, tutte le date

La 17° edizione dei campionati Europei di calcio si tiene in Germania e si inizierà il 14 giugno con le 24 squadre al via. I tedeschi, nazionale che ospita Euro 2024, saranno impegnati nel match d’apertura contro la Scozia mentre l’Italia campione in carica sarà il campo il giorno dopo per l’esordio del gruppo B contro l’Albania.

La fase a gironi finirà il 27 giugno e da venerdì 29, dopo un giorno di riposo, inizieranno gli ottavi di finale. La finalissima è in programma domenica 14 luglio, per un mese esatto di grande calcio che ovviamente seguiremo da vicino giorno per giorno con analisi e consigli per le scommesse, ma da qui all’inizio della manifestazione ci saranno altri contenuti per prepararci al meglio, dai video con le previsioni di Morfeo (dai gironi alla finale) agli articoli di approfondimento e pronostici antepost.

Guida TV Euro 2024. Tutte le partite di Euro 2024, comprese quelle dell’Italia, saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. 30 delle 51 gare degli Europei 2024 saranno disponibili anche sui canali Rai in chiaro e in streaming gratuito su Rai Play. A partire dalle sfide dell’Italia, che saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Al pari dei match degli azzurri, su Rai saranno visibili anche alcuni incontri della fase a gironi e tutti quelli della fase ad eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale di Berlino).

Venerdì 14 giugno

Ore 21: Germania-Scozia (gruppo A)

Sabato 15 giugno

Ore 15: Ungheria-Svizzera (gruppo A)

Ore 18: Spagna-Croazia (gruppo B)

Ore 21: Italia-Albania (gruppo B)

Domenica 16 giugno

Ore 15: Polonia-Olanda (gruppo D)

Ore 18: Slovenia-Danimarca (gruppo C)

Ore 21: Serbia-Inghilterra (gruppo C)

Lunedì 17 giugno

Ore 15: Romania-Ucraina (gruppo E)

Ore 18: Belgio-Slovacchia (gruppo E)

Ore 21: Austria-Francia (gruppo D)

Martedì 18 giugno

Ore 18: Turchia-Georgia (gruppo F)

Ore 21: Portogallo-Repubblica Ceca (gruppo F)

Mercoledì 19 giugno

Ore 15: Croazia-Albania (gruppo B)

Ore 18: Germania-Ungheria (gruppo A) Ore 21: Scozia-Svizzera (gruppo A)

Giovedì 20 giugno

Ore 15: Slovenia-Serbia (gruppo C)

Ore 18: Danimarca-Inghilterra (gruppo C)

Ore 21: Spagna-Italia (gruppo B)

Venerdì 21 giugno

Ore 15: Slovacchia-Ucraina (gruppo E)

Ore 18: Polonia-Austria (gruppo D)

Ore 21: Olanda-Francia (gruppo D)

Sabato 22 giugno

Ore 15: Georgia-Repubblica Ceca (gruppo F)

Ore 18: Turchia-Portogallo (gruppo F)

Ore 21: Belgio-Romania (gruppo E)

Domenica 23 giugno

Ore 21: Svizzera-Germania (gruppo A)

Ore 21: Scozia-Ungheria (gruppo A)

Lunedì 24 giugno

Ore 21: Albania-Spagna (gruppo B)

Ore 21: Croazia-Italia (gruppo B)

Martedì 25 giugno

Ore 18: Francia-Polonia (gruppo D)

Ore 18: Olanda-Austria (gruppo D)

Ore 21: Danimarca-Serbia (gruppo C)

Ore 21: Inghilterra-Slovenia (gruppo C)

Mercoledì 26 giugno

Ore 18: Ucraina-Belgio (gruppo E)

Ore 18: Slovacchia-Romania (gruppo E)

Giovedì 27 giugno

Ore 21: Georgia-Portogallo (gruppo F)

Ore 21: Repubblica Ceca-Turchia (gruppo F)

Sabato 29 giugno

Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo A vs seconda gruppo B)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo A vs seconda gruppo C)

Domenica 30 giugno

Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo C vs terza gruppo D/E/F)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F)

Lunedì 1° luglio

Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo D vs seconda gruppo E)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C)

Martedì 2 luglio

Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo D vs seconda gruppo F)

Venerdì 5 luglio

Ore 18: quarto di finale

Ore 21: quarto di finale

Sabato 6 luglio

Ore 18: quarto di finale

Ore 21: quarto di finale

Martedì 9 luglio

Ore 21: semifinale

Mercoledì 10 luglio

Ore 21: semifinale

Domenica 14 luglio

Ore 21: finale

Programma Euro 2024: le partite degli azzurri

Ecco il programma delle prossime partite amichevoli di preparazione per il ct Spalletti che userà le partite contro Turchia e Bosnia, il 4 e 9 giugno, per rifinire la rosa degli azzurri che andranno in Germania, con i primi incontri della fase a gironi degli Europei 2024 a cui l’Italia prenderà parte.

Italia vs Turchia (amichevole): Martedì 4 giugno 2024, ore 21:00, Bologna;

Italia vs Bosnia (amichevole): Domenica 9 giugno 2024, ore 20:45, Empoli;

Italia vs Albania (Europei): Sabato 15 giugno 2024, ore 21:00, Dortmund;

Spagna vs Italia (Europei): Giovedì 20 giugno 2024, ore 21:00, Gelsenkirchen;

Croazia vs Italia (Europei): Lunedì 24 giugno 2024, ore 21:00, Lipsia.

Ecco i dettagli delle partite del Gruppo B con le quote antepost per la vittoria del girone.

SPAGNA @1.80

ITALIA @3.00

CROAZIA @5.50

ALBANIA @26.00

Prima giornata

15 giugno, ore 18 SPAGNA-CROAZIA all’Olympiastadion di Berlino;

15 giugno, ore 21 ITALIA-ALBANIA al Westfalenstadion di Dortmund;

Seconda giornata

19 giugno, ore 15 CROAZIA-ALBANIA al Volksparkstadion di Amburgo;

20 giugno, ore 21 SPAGNA-ITALIA all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen;

Terza giornata

24 giugno, ore 21 ALBANIA-SPAGNA alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf;

24 giugno, ore 21 CROAZIA-ITALIA alla Red Bull Arena di Lipsia;

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

I dettagli e le quote degli altri gironi

GRUPPO A

GERMANIA @1.40

SVIZZERA @6.50

UNGHERIA @8.00

SCOZIA @9.00

Prima giornata

14 giugno, ore 21 GERMANIA-SCOZIA all’Allianz Arena di Monaco di Baviera;

15 giugno, ore 15 UNGHERIA-SVIZZERA al RheinEnergieStadion di Colonia;

Seconda giornata

19 giugno, ore 18 GERMANIA-UNGHERIA alla MHPArena di Stoccarda;

19 giugno, ore 21 SCOZIA-SVIZZERA al RheinEnergieStadion di Colonia;

Terza giornata

23 giugno, ore 21 SVIZZERA-GERMANIA al Waldstadion di Francoforte;

23 giugno, ore 21 SCOZIA-UNGHERIA alla MHPArena di Stoccarda;

GRUPPO C

INGHILTERRA @1.40

DANIMARCA @5.00

SERBIA @9.00

SLOVENIA @11.00

Prima giornata

16 giugno, ore 18 SLOVENIA-DANIMARCA alla MHPArena di Stoccarda;

16 giugno, ore 21 SERBIA-INGHILTERRA all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen;

Seconda giornata

20 giugno, ore 15 SLOVENIA-SERBIA all’Allianz Arena di Monaco di Baviera;

20 giugno, ore 18 DANIMARCA-INGHILTERRA al Waldstadion di Francoforte;

Terza giornata

25 giugno, ore 21 INGHILTERRA-SLOVENIA al RheinEnergieStadion di Colonia;

25 giugno, ore 21 DANIMARCA-SERBIA all’Allianz Arena di Monaco di Baviera;

GRUPPO D

FRANCIA @1.53

OLANDA @3.75

AUSTRIA @9.00

POLONIA @11.00

Prima giornata

16 giugno, ore 15 POLONIA-OLANDA al Volksparkstadion di Amburgo;

17 giugno, ore 21 AUSTRIA-FRANCIA alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf;

Seconda giornata

21 giugno, ore 18 POLONIA-AUSTRIA all’Olympiastadion di Berlino;

21 giugno, ore 21 OLANDA-FRANCIA alla Red Bull Arena di Lipsia;

Terza giornata

25 giugno, ore 18 OLANDA-AUSTRIA all’Olympiastadion di Berlino;

25 giugno, ore 18 FRANCIA-POLONIA al Westfalenstadion di Dortmund;

GRUPPO E

BELGIO @1.40

UCRAINA @6.50

ROMANIA @7.00

SLOVACCHIA @11.00

Prima giornata

17 giugno, ore 15 ROMANIA-UCRAINA all’Allianz Arena di Monaco di Baviera;

17 giugno, ore 18 BELGIO-SLOVACCHIA al Waldstadion di Francoforte;

Seconda giornata

21 giugno, ore 15 SLOVACCHIA-UCRAINA alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf;

22 giugno, ore 21 BELGIO-ROMANIA al RheinEnergieStadion di Colonia;

Terza giornata

26 giugno, ore 18 SLOVACCHIA-ROMANIA al Waldstadion di Francoforte;

26 giugno, ore 18 UCRAINA-BELGIO alla MHPArena di Stoccarda;

GRUPPO F

PORTOGALLO @1.44

TURCHIA @5.00

REPUBBLICA CECA @6.50

GEORGIA @17.00

Prima giornata

18 giugno, ore 18 TURCHIA-GEORGIA al Westfalenstadion di Dortmund;

18 giugno, ore 21 PORTOGALLO-REPUBBLICA CECA alla Red Bull Arena di Lipsia;

Seconda giornata

22 giugno, ore 15 GEORGIA-REPUBBLICA CECA al Volksparkstadion di Amburgo;

22 giugno, ore 18 TURCHIA-PORTOGALLO al Westfalenstadion di Dortmund;

Terza giornata

26 giugno, ore 21 GEORGIA-PORTOGALLO all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen;

26 giugno, ore 21 REPUBBLICA CECA-TURCHIA al Volksparkstadion di Amburgo;

Quote Antepost: Inghilterra favorita, bis azzurro più difficile

L’Inghilterra, dopo la sconfitta in finale a Wembley della passata edizione, una partita che noi azzurri ricordiamo bene, apre da favorita per la conquista degli Europei di calcio 2024, ma la Francia è vicinissima e a completare il tris di favorite c’è ovviamente la nazionale di casa, la Germania. In seconda fascia Portogallo e Spagna mentre l’Italia apre le formazioni in doppia cifra, con una quota antepost @15 volte la posta per il bis ad Euro 2024.

La squadra di Spalletti si tiene di poco alle spalle Belgio ed Olanda, dopo di che si decolla con la Crozia @41 volte la posta, come la Danimarca. La squadra che sulla carta ha meno chance è la Slovacchia @501 volte la posta.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB