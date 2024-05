Avversari Italia Euro 2024. In questo articolo andiamo a vedere tutte le date della fase a gironi del gruppo B, quello degli azzurri, che sfideranno Albania, Spagna e Crozia, e anche le quote delle sfide della fase a gironi, in vista degli Europei di Calcio dal 14 giugno 2024 in Germania.

Avversari Italia Euro 2024: le sfide degli azzurri

Ecco il programma delle prossime partite amichevoli di preparazione per il ct Spalletti che userà le partite contro Turchia e Bosnia, il 4 e 9 giugno, per rifinire La Rosa degli azzurri che andranno in Germania, con i primi incontri della fase a gironi degli Europei 2024 a cui l’Italia prenderà parte.

Italia vs Turchia (amichevole): Martedì 4 giugno 2024, ore 21:00, Bologna;

Italia vs Bosnia (amichevole): Domenica 9 giugno 2024, ore 20:45, Empoli;

Italia vs Albania (Europei): Sabato 15 giugno 2024, ore 21:00, Dortmund;

Spagna vs Italia (Europei): Giovedì 20 giugno 2024, ore 21:00, Gelsenkirchen;

Croazia vs Italia (Europei): Lunedì 24 giugno 2024, ore 21:00, Lipsia.

Ecco i dettagli delle partite del Gruppo B con le quote antepost per la vittoria del girone.

SPAGNA @1.80

ITALIA @3.00

CROAZIA @5.50

ALBANIA @26.00

Prima giornata

15 giugno, ore 18 SPAGNA-CROAZIA all’Olympiastadion di Berlino;

15 giugno, ore 21 ITALIA-ALBANIA al Westfalenstadion di Dortmund;

Seconda giornata

19 giugno, ore 15 CROAZIA-ALBANIA al Volksparkstadion di Amburgo;

20 giugno, ore 21 SPAGNA-ITALIA all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen;

Terza giornata

24 giugno, ore 21 ALBANIA-SPAGNA alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf;

24 giugno, ore 21 CROAZIA-ITALIA alla Red Bull Arena di Lipsia;

Avversari Italia Euro 2024: le quote delle partite

Vediamo nel dettaglio anche le quote già disponibili per le partite degli azzurri nel girone B. Si inizia contro l’Albania, con l’Italia favorita @1.38 per la vittoria, mentre l’Albania si gioca @9 volte la posta (pareggio @4.50). I bookmakers pensano ad una partita con poche reti, con Under 2.5 che si gioca @1.80 rispetto a Over proposto @2 al raddoppio pieno. Ancora più netto il favore su Gol No @1.53 contro il Gol Si @2.37.

Le cose cambiano nel secondo match, contro la Spagna che è favorita @2.25, anche se gli azzurri @3.30 possono giocarsi le loro carte (Pareggio @3.10). Anche qui comanda l’Under @1.72 rispetto ad Over che va oltre la pari @2.10. Entrambe le squadre a segno però qui sono una possibilità concreta @1.80. Ne consegue che il Risultato Esatto più atteso è l’1-1 in quota @6.

Infine ci sarà la partita con la Croazia su cui non sono ancora disponibili le quote, anche perché trattandosi dell’ultimo match del girone, ci sarà da vedere la situazione in classifica e le varie motivazioni.

I pre-convocati azzurri di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato i 30 preconvocati: chi farà parte dei 26 dell’Italia per Euro 2024?

PORTIERI

Gigi Donnarumma Paris Saint-Germain

Alex Meret Napoli

Ivan Provedel Lazio

Guglielmo Vicario Tottenham

DIFENSORI

Francesco Acerbi Inter

Alessandro Bastoni Inter

Raoul Bellanova Torino

Alessandro Buongiorno Torino

Andrea Cambiaso Juventus

Matteo Darmian Inter

Federico Dimarco Inter

Giovanni Di Lorenzo Napoli

Gianluca Mancini Roma

Giorgio Scalvini Atalanta

Riccardo Calafiori Bologna

CENTROCAMPISTI

Nicolo Barella Inter

Nicolò Fagioli Juventus

Bryan Cristante Roma

Michael Folorunsho Verona

Davide Frattesi Inter

Jorginho Arsenal

Samuele Ricci Torino

Lorenzo Pellegrini Roma

ATTACCANTI

Federico Chiesa Juventus

Stephan El Shaarawy Roma

Riccardo Orsolini Bologna

Giacomo Raspadori Napoli

Mateo Retegui Genoa

Gianluca Scamacca Atalanta

Mattia Zaccagni Lazio

