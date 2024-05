Quote Giocatori Euro 2024. Continuiamo l’avvicinamento agli Europei di Calcio al via dal 14 giugno in Germania, e questa volta andiamo a vedere le quote sulle prestazioni individuali dei giocatori e delle stelle più attese per Capocannoniere, Miglior Giocatore e Miglior Giovane. Mbappe, Kane, Cristiano Ronaldo e Bellingham dominano le lavagne, azzurri senza stelle.

Si avvicinano gli Europei di Calcio e dopo aver visto il programma completo con gironi e quote antepost per la vittoria finale, e le avversarie dell’Italia ad Euro 2024, oggi ci spostiamo sui singoli protagonisti e le stelle più attese, iniziando dalle quote per il Capocannoniere. Tolta la quota Altro @1.90 il favorito è Kylian Mbappe @6, ma molto vicino c’è il bomber inglese Harry Kane @6.50. Cristiano Ronaldo è più attardato ma è sempre da tenere in considerazione.

Anche nelle quote per il Miglior Giocatore del Torneo spicca Kylian Mbappe su Jude Bellingham che qui si mette davanti anche ad Harry Kane come principale antagonista della stella francese. La nazionale dei tre leoni può puntare anche su Phil Foden in questa lavagna, mentre più indietro arriva Toni Kroos per i tedeschi padroni di casa.

Ancora Jude Bellingham, questa volta favorito assoluto nelle lavagne per il Miglior Giovane, davanti a Florian Wirtz e a Jamal Musiala che stacca di poco Lamine Jamal.

Chiudiamo col Migliore in Assist dove, tolta la quota Altro @4, c’è Kevin De Bruyne al comando @13, al pari anche qui con Mbappe e con Bruno Fernandes, motore del Portogallo. Più indietro il già citato Foden per l’Inghilterra, assieme ad Antoine Griezmann.

Quote Giocatori Euro 2024: Italiani senza stelle (secondo le quote)

L’Italia, almeno secondo le quote, si presenta da campione in carica, ma senza vere stelle a monopolizzare l’attenzione e le lavagne delle quote antepost. Per il Capocannoniere il nostro bomber principale è Federico Chiesa, ma è lontanissimo @51 volte la posta per vincere questo titolo, al pari con Giacomo Raspadori. Si sale ulteriormente @67 con Mateo Retegui.

Stessa quota @51 per Federico Chiesa come miglior giocatore UEFA di questi Europei di Calcio, qui alla pari con Nicolò Barella, e poco più indietro troviamo il portiere Gigio Donnarumma e un altro centrocampista, Lorenzo Pellegrini @67 volte la posta.

Il nostro italiano più promettente è Giorgio Scalvini proposto @51 per la vittoria del Miglior Giovane UEFA. Barella si torna a mettere in mostra anche come Miglior assist-man azzurro, ma in quota alta @51 anche in questo caso per vincere il titolo individuale di questa manifestazione per il giocatore che servirà più Assist, assieme a Federico Chiesa poi arriva Raspadori @67.

