Pronostici Amichevoli Italia 4-9 giugno 2024. Questa settimana riflettori puntati sul ct Luciano Spalletti che avrà a disposizione due amichevoli per sciogliere gli ultimi dubbi sulla nazionale italiana, in vista di Euro 2024. Martedì la sfida alla Turchia di Montella, mentre domenica toccherà al match contro la Bosnia. Ecco tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su queste due amichevoli nazionali calcio.

Pronostici Amichevoli Italia 4-9 giugno 2024: la sfida contro la Turchia di Montella

In vista di Euro 2024, la nazionale italiana di Luciano Spalletti sarà impegnata in due amichevoli di preparazione. L’ultima volta in cui l’Italia è scesa in campo era lo scorso 24 marzo, nel corso dell’amichevole vinta per 2-0 contro l’Ecuador. Ancora amichevoli questa settimana, con la prima che si giocherà martedì sera a Bologna contro la Turchia, mentre la seconda si disputerà al Castellani di Empoli contro la Bosnia Erzegovina domenica 9 giugno. Sarà l’occasione per il commissario tecnico azzurro di fare gli ultimi esperimenti in vista della rassegna continentale che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Martedì 4 giugno alle ore 21:00, presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, gli Azzurri se la vedranno con la Turchia. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1, mentre in streaming l’appuntamento è live su Rai Play, accessibile tramite browser Web o le app ufficiali da computer, tablet e smartphone.

L’ultima volta che Italia e Turchia si sono affrontate era il 29 marzo del 2022: anche in quel caso si trattava di un’amichevole e gli Azzurri si imposero per 3-2. Tra gare ufficiali e amichevoli, in totale, le due selezioni si sono incrociate 9 volte e i turchi non hanno mai vinto: il bilancio è di 6 successi della nazionale italiana e 3 pareggi.

Probabili Formazioni. Massimo riserbo sulle scelte dei due CT, ma Luciano Spalletti sta continuando a lavorare sulla difesa a 3. Il modulo, dunque, dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Retegui e Scamacca in lizza per la maglia di terminale offensivo. Nel trio difensivo, Calafiori verso una maglia da titolare, mentre a centrocampo Jorginho dovrebbe giocare di fianco a Barella, con Pellegrini e Chiesa interni alle spalle della punta. Il ct dei turchi, Vincenzo Montella, punta sugli “italiani” Yildiz, Calhanoglu e Celik. Non dovrebbe esserci e andare al massimo in panchina, il talento Guler, poiché raggiungerà il ritiro in ritardo perché impegnato nella finale di Champions League di sabato scorso.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Calafiori, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Kadioglu; Calhanoglu, Ozcan; Kahveci, Yazici, Yildiz; Kilicsoy. CT: Montella

Quote Italia-Turchia, amichevole del 4 giugno 2024

Le quote Snai per il match del Dall’Ara sono tutte dalla parte della squadra di Spalletti: il segno «1» si gioca @1,57, con il pareggio @3,85 e la vittoria della Turchia che sale fino @5,50. Sembra una partita da Over 2.5 @1,70, mentre il risultato con un massimo di due reti segnate paga il doppio della posta scommessa. Stesse gerarchie per Goal SI @1,70 e No Goal @2,00. Nonostante tutto questo, il Risultato esatto va in contro tendenza visto che in cima alle lavagne di queste scommesse troviamo la vittoria azzurra di misura, 1-0 @7,25; seguono altre due vittorie dell’Italia, il 2-0 @8,25 e il 2-1 @8,50.

In testa alla lavagna dei marcatori per la partita di Bologna c’è Gianluca Scamacca: una rete del centravanti dell’Atalanta si gioca @2,50, con Mateo Retegui @2,75 e la coppia formata da Raspadori e Chiesa @3,00. Scendendo, si trovano Zaccagni, l’idolo di casa a Bologna, Orsolini @3,50 e Pellegrini @3,75. Tra i giocatori turchi, occhio all’interista Calhanoglu: un gol al Dall’Ara vale @6,50.

Pronostici Amichevoli Italia 4-9 giugno 2024: ultimo test con la Bosnia

Domenica 9 maggio alle ore 20:45, gli azurri torneranno in campo, a Empoli, per un’altra amichevole, quella contro la Bosnia Erzegovina. La partita sarà trasmessa anche in questo caso in diretta TV in chiaro su Rai 1, mentre in streaming live l’appuntamento è tramite la piattaforma di Rai Play. La formazione balcanica viene da un periodo tutt’altro che positivo, ma vuole avviare un nuovo corso, ragion per cui sarà un perfetto “sparring partner” per la squadra di Spalletti.

L’ultima volta che le due selezioni si sono affrontate è stato nel corso della UEFA Nations League del 2020: pareggio all’andata per 1-1 in Italia, successo azzurro per 0-2 al ritorno. In totale, la nazionale italiana e la Bosnia Erzegovina si sono incrociate 4 volte nella loro storia: nessun successo per i bosniaci, che hanno perso 3 volte e ottenuto 1 solo pareggio, nella gara di Nations League ricordata precedentemente.

Qui non abbiamo ancora la possibilità di dare le probabili formazioni, con gli azzurri che potrebbero ruotare e fare tanti cambi rispetto al match contro la Turchia. Ne approfittiamo però per riportare la lista completa dei convocati dell’Italia di Luciano Spalletti. Dopo l’out Acerbi e l’infortunio di Scalvini (rottura del legamento crociato contro la Fiorentina), è stato convocato il difensore juventino Federico Gatti e ora sono in tutto 29 i calciatori attualmente a Coverciano a disposizione di Luciano Spalletti, che dovrà escluderne 3 in vista degli Europei.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Federico Gatti (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

