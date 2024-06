Euro 2024 avversarie Italia. Oggi ci occupiamo nello specifico del Gruppo B, quello dell’Italia, e in particolare andiamo a vedere come si presentano le avversarie degli azzurri: Albania, Croazia e ovviamente Spagna che è la favorita per la vittoria del girone e la nostra avversaria principale in questa prima fase degli Europei di Calcio 2024.

Euro 2024 avversarie Italia: Albania

ALBANIA – La Nazionale allenata da Sylvinho ha staccato il pass per Euro 2024 vincendo il Girone E di qualificazione. Per l’Albania si tratta della seconda partecipazione alla fase finale di un Campionato europeo: l’unico precedente risale a Francia 2016 quando venne eliminata alla fase a gironi. Con l’Italia ci sono 4 precedenti, tutti conclusi con la vittoria degli azzurri: l’ultimo confronto diretto risale al 16 novembre 2022 in amichevole a Tirana (1-3 con gol di Di Lorenzo e doppietta di Grifo).

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA (4-2-3-1) – Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Manaj, Bajrami. Ct: Sylvinho.

Euro 2024 avversarie Italia: Spagna

SPAGNA – Le Furie Rosse di Luis de la Fuente si sono qualificate a Euro 2024 vincendo il Girone A di qualificazione. La Spagna vanta tre titoli europei (conquistati nelle edizioni 1964, 2008 e 2012) e tre anni fa raggiunse le semifinali dove venne eliminata dall’Italia ai rigori. Complessivamente, i precedenti con gli azzurri tra amichevoli e partite ufficiali sono 40: il bilancio è di 11 vittorie della nostra Nazionale, 16 pareggi e 13 successi spagnoli. Il precedente più recente è quello andato in scena il 15 giugno 2023 a Enschede, nelle semifinali di Nations League: finì 2-1 per la Spagna con gol decisivo di Joselu all’88’.

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. Ct: De La Fuente.

Euro 2024 avversarie Italia: Croazia

CROAZIA – La Nazionale allenata da Zlatko Dalic ha conquistato la qualificazione a Euro 2024 piazzandosi al secondo posto del Girone D di qualificazione alle spalle della Turchia. La Croazia partecipa per la sesta volta alla fase finale di un Europeo: non è mai andata oltre i quarti di finale, raggiunti nel 1996 e nel 2008. I precedenti con l’Italia sono 9: il bilancio è di una sola vittoria azzurra, 5 pareggi e 3 successi croati. La sfida più recente è quella – valida per le qualificazioni a Euro 2016 – del 12 giugno 2015 a Spalato: finì 1-1 con reti di Mandzukic e Candreva.

PROBABILE FORMAZIONE CROAZIA (4-3-1-2) – Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric. Ct: Dalic.

