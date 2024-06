Pronostico Italia-Bosnia 9 giugno 2024. Ultima amichevole per gli azzurri e le convocazioni dei 26 che giocheranno gli Europei di Calcio in Germania, con le scelte definitive del ct Luciano Spalletti.

Pronostico Italia-Bosnia 9 giugno 2024: ultima amichevole per gli azzurri

Domenica 9 giugno ultimo appuntamento amichevole prima di Euro 2024 per la nazionale azzurra. Dopo lo 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella, l’Italia di Luciano Spalletti si trasferisce al Castellani di Empoli. In programma la sfida alla Bosnia con i book che favoriscono gli azzurri intorno @1,30, con il pareggio @5,25 e il colpo esterno dei bosniaci @10.

A differenza dell’amichevole di Bologna cambiano anche le prospettive sui gol, con l’Over @1,80 in leggero vantaggio sull’Under, indicato @1,90. Fra i risultati esatti in testa alla lavagna c’è però un finale da Under con il 2-0 @5,50, seguito da un altro risultato a basso punteggio, l’1-0 @6. Ancora risultati da Under con lo 0-0 e l’1-1 che sono proposti @11, e lo 0-1 a favore di Edin Dzeko e compagni si gioca @22. Per l’Italia i goal decisivi potrebbero arrivare da Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, rispettivamente @2,50 e @3, mentre la Bosnia si affida al veterano Dzeko @5,50 volte la posta.

Pronostico Italia-Bosnia 9 giugno 2024: Probabili formazioni e precedenti

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. Spalletti

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Savo Miloševìc

Precedenti. Sesto confronto tra l’Italia e la Bosnia. I precedenti sorridono agli azzurri che con i bosniaci hanno raccolto tre successi, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo match, valevole per la Nations League e risalente al 18 novembre 2020, l’Italia vinse a domicilio per 2-0.

Pronostico Italia-Bosnia 9 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per l’amichevole di domenica al Castellani:

I convocati dell’Italia di Spalletti

Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati che prenderanno parte all’Europeo in Germania con la Nazionale. Tre i giocatori tagliati dai 29 presenti a Coverciano, ma che resteranno a disposizione fino al giorno prima dell’esordio contro l’Albania, pronti a subentrare eventualmente in caso di forfait di qualche compagno. Rientrato l’allarme Barella, che sarà regolarmente a disposizione per il primo match con l’Albania. La squadra tornerà ad allenarsi venerdì.

I tre esclusi sono il portiere della Lazio Provedel, a cui Spalletti ha preferito Meret una volta controllato il problema fisico avuto prima dell’amichevole contro l’Under 20, il centrocampista del Torino Ricci, che ha perso il ballottaggio con Fagioli, ma anche con Folorunsho premiato per le sue peculiarità tecnico-tattiche, e infine il bolognese Orsolini, a cui il ct ha preferito Zaccagni ed El Shaarawy.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

