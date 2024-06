Previsioni tipsters Euro 2024. Come ogni grande evento abbiamo chiesto a tutti i tipsters che lavorano nella redazione di BetItaliaWeb e Betting Maniac un nome secco sulla nazionale che vincerà i prossimi Europei di calcio al via tra pochi giorni in Germania. Regna l’incertezza, solo la Francia riesce a fare la differenza.

Pronostici Euro 2024 VIDEO: chi vincerà gli europei di calcio

Dopo il video di analisi completa col bracket, tutti i pronostici e i consigli per le scommesse di Morfeo, veniamo ad un altro video classico, quello con le risposte secche dei nostri tipsters dalla redazione di BetItaliaWeb e Betting Maniac per la vittoria di questi europei di calcio al via da venerdì 14 giugno in Germania.

Pronostici Euro 2024 VIDEO: aggiornamento quote antepost

Dopo i 26 nomi dei convocati ufficiali di Spalletti e dopo le scialbe prove in amichevole contro Turchia e Bosnia, gli azzurri di Spalletti rimangono ampiamente in seconda fascia per difendere il titolo europeo. L’Italia si gioca infatti @15 volte la posta, con l’Inghilterra che rimane la nazionale da battere, davanti alla Francia e ai padroni di casa della Germania.

