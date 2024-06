Euro 2024 Gruppo C. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Vediamo il Gruppo C dove l’Inghilterra è la grande favorita, con la nazionale dei 3 leoni sconfitta dagli azzurri nella finale di Wembley della passata edizione degli europei.

Euro 2024 Gruppo C: squadre e calendario

Viene difficile pensare ad una squadra che possa battere l’Inghilterra in questo Gruppo C di Euro 2024, e infatti la nazionale dei 3 leoni ha una quota davvero bassa da favoritissima. Per alcuni gli inglesi hanno la rosa migliore e più completa di tutti gli europei e vogliono spezzare la maledizione che non li vede trionfare dal 1966. La squadra è piena di vincitori, giocatori che hanno vinto con Pep Guardiola al Manchester City, e non dimentichiamo Jude Bellingham che ha vinto una Liga e una Champions League quest’anno, oltre ad avere un attaccante di livello mondiale come Harry Kane, e poi ancora Phil Foden, Cole Palmer, Bukayo Saka, e un forte centrocampo. Forse la difesa è il punto debole, soprattutto nella posizione di terzino sinistro.

La Danimarca ha perso solo 2 partite nelle qualificazioni e cercherà di riscattare il pessimo mondiale del Qatar, dopo che i danesi avevano raggiunto le semifinali degli ultimi Europei. La Serbia invece ha raggiunto il torneo dopo essere arrivata 2° nel girone di qualificazione dietro l’Ungheria, ma ha vinto solo quattro partite, un dato preoccupante. Il potenziale offensivo con Dusan Vlahovic e Aleksandar Mitrovic c’è, e c’è anche un centrocampo decente con Sergej Milinkovic Savic (da vedere però la sua condizione dopo la stagione nel campionato dell’Arabia Saudita), ma la difesa preoccupa.

La Slovenia è una squadra interessante, potrebbe essere una sorpresa, come diceva anche Morfeo nel suo video di analisi. Sono i grandi sfavoriti sulla carta e giocano solo il 2° europeo della loro storia, ma hanno elementi interessanti, come un portiere esperto (Jan Oblak) e un talento cristallino che risponde al nome di Benjamin Sesko, passato dal Salisburgo al RB Lispia e reduce dalla prima stagione di Bundesliga con 14 gol segnati.

CALENDARIO

June 16 Slovenia Denmark

June 16 Serbia England

June 20 Slovenia Serbia

June 20 Denmark England

June 25 Denmark Serbia

June 25 England Slovenia

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Euro 2024 Gruppo C: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo C: le nostre scommesse

Appurato che l’Inghilterra passerà il girone, il punto interrogativo riguarda il secondo posto, e visti i problemi che potrebbero avere Danimarca e Serbia, non vediamo l’ipotesi si una sorpresa slovena così impossibile.

TIPS GRUPPO C

1° INGHILTERRA / 2° SLOVENIA @6.80

PREVISIONI GRUPPO C

Inghilterra

Slovenia

Serbia

Danimarca