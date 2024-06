Euro 2024 Gruppo E. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Vediamo il Gruppo E, il girone del Belgio favorito su Ucraina, Romania e Slovacchia.

Euro 2024 Gruppo E: squadre e calendario

Anche in questa competizione il Belgio inizia con alte aspettative e da favorita nel Girone. La rosa è ampia e guidata da giocatore importanti a livello mondiale come Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Nelle qualificazioni il Belgio ha fatto il suo, concedendo anche poco agli avversari, ma è proprio la difesa il reparto che preoccupa, anche se rimane il fatto che la squadra è di alto livello e lo capiamo anche solo guardando la formazione tipo con tanti campioni e giocatori anche d’esperienza.

Ne potrebbe approfittare l’Ucraina che nelle qualificazione si è battuta alla pari con Inghilterra ed Italia e ha mancato la qualificazione diretta solo a causa del record negativo negli scontri diretti. Illia Zabarnyi è un giocatore molto interessante. La Romania ha fatto bene nelle qualificazioni e si presenta con qualche aspirazione di poter provare a passare perfino la fase a gironi. La Romania ha subito solo cinque gol in 10 partite di qualificazione, anche se nelle ultime amichevoli il reparto forte sembra essere calato, e potrebbe essere un problema.

Probabilmente la squadra peggiore del gruppo è la Slovacchia e infatti ne parliamo anche dopo come formazione che non si qualificherà. Gli slovacchi sono arrivati ​​secondi dietro al Portogallo nelle qualificazioni, ma il gruppo ha mostrato evidenti lacune. L’unico spunto di interesse arriva dal 18enne Leo Sauer che si è messo in mostra con Feyenoord quest’anno.

CALENDARIO

June 17 Romania Ukraine

June 17 Belgium Slovakia

June 21 Slovakia Ukraine

June 22 Belgium Romania

June 26 Slovakia Romania

June 26 Ukraine Belgium

Euro 2024 Gruppo E: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo E: le nostre scommesse

La Slovacchia si è qualificata, ma battendo Lussemburgo, Islanda, Bosnia-Erzegovina e Liechtenstein, quattro squadre che avevano una differenza reti complessiva di -43. Gli avversari nel Gruppo E sono molto più duri gli slovacchi potrebbero avere subito un duro benvenuto contro il Belgio, per poi sfidare l’Ucraina che gli è superiore, e chiudere con la Romania che potrebbe essere motivata dalla corsa per il passaggio agli ottavi. Secondo noi la Slovacchia non si qualificherà, e un altra giocata interessante è che non vinca nemmeno una partita.

TIPS GRUPPO E

SLOVACCHIA QUALIFICATA NO @1.72

SLOVACCHIA UNDER 0.5 VITTORIE @“.15

PREVISIONI GRUPPO E

Belgio

Ucraina

Romania

Slovacchia

