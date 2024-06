Euro 2024 Gruppo F. Si avvicina l’inizio degli Europei di calcio ed è tempo di andare ad analizzare nel dettaglio girone per girone con calendario, quote, protagoniste e i consigli per le scommesse. Vediamo il Gruppo F con la Turchia di Montella, anche se il Portogallo sembra non avere rivali

Euro 2024 Gruppo F: squadre e calendario

Il Portogallo ha una rosa di stelle da far impallidire chiunque, e non parliamo solo di Cristiano Ronaldo che non vedrà l’ora di concludere al meglio la sua carriera internazionale, ma anche i centrocampisti Bruno Fernandes e Bernardo Silva e una serie di attaccanti di qualità come Diogo Jota, Goncalo Ramos, Joao Felix e Rafael Leao. Il problema più grande per il Portogallo è il ct perché quell’allenatore è Roberto Martinez, che ha fallito clamorosamente con il Belgio e ha un curriculum piuttosto scarso ai massimi livelli e ci sarà da capire come gestire CR7. Non è tutto oro quindi, ma la vittoria del girone non dovrebbe essere in discussione, come un europeo da protagonista per il Portogallo che da Morfeo viene visto vincitore finale nel video analisi.

Ci sono buone aspettative sulla Turchia di Vincenzo Montella, ma attenzione perchè c’erano anche ad Euro 2020 e la squadra fallì miseramente segnano un solo gol (0 punti). uttavia, quest’anno dovrebbe essere un po’ diverso con alcuni giocatori di vero talento come il capitano Hakan Calhanoglu, e serie di giovani brillanti come Arda Guler e Kenan Yildiz, che potrebbero davvero emergere in Germania, dove c’è la più alta concentrazione di turchi che supporteranno la loro nazionale che non giocherà proprio in casa, ma nemmeno del tutto fuori, e ogni cosa aiuta ad un europeo.

Nonostante sia arrivata quarta nel girone di qualificazione, la Georgia si è qualificata tramite i playoff, grazie alla Nations League. I georgiani, dopo aver battuto Lussemburgo e Grecia, si sono assicurati un posto nel loro primo grande torneo internazionale. È un risultato enorme, soprattutto considerando la piccola popolazione del paese. L’ex nazionale francese Willy Sagnol è l’allenatore di una squadra che ha tanti talenti sparsi in giro nei principali campionati europei, su tutti il portiere Giorgi Mamardashvili e ovviamente quel Khvicha Kvaratskhelia che conosciamo tutti e che ha vinto lo scudetto col Napoli. La Georgia potrà essere una sorpresa.

Ci saranno da fare i conti anche con la Repubblica Ceca di Ivan Hasek che spera di migliorare la propria prestazione a Euro 2020, dove ha raggiunto i quarti di finale, ma sarà molto difficile, con l’allenatore che ha ricostruito la squadra negli ultimi 3 anni, ma ha un gruppo molto giovane e che forse peccherà un pò di esperienza. 15 dei 26 convocati giocano nella nativa Repubblica Ceca e mentre tre giocano per il Bayer Leverkusen, che è rimasto imbattuto nella stagione della Bundesliga, anche se solo Patrick Schick può davvero essere definito un giocatore d’élite, forse troppo poco, anche se motivazione e fame non mancheranno per i giovani cechi.

CALENDARIO

June 18 Turkiye Georgia

June 18 Portugal Czechia

June 22 Georgia Czechia

June 22 Turkiye Portugal

June 26 Czechia Turkiye

June 26 Georgia Portugal

Euro 2024 Gruppo F: quote

Vediamo le quote antepost per la vittoria del girone.

Euro 2024 Gruppo F: le nostre scommesse

Questo a nostro avviso è il gruppo più difficile su cui fare previsioni, ma ci sentiamo di andare un pò contro la Repubblica Ceca che vediamo un pò inferiore alle altre se davvero crediamo nella sorpresa Georgia, nel fatto che la Turchia possa fare bene e dando per scontato nel passaggio del turno portoghese quindi consigliamo proprio i cechi ultimi nel girone per un azzardo ben ripagato.

TIPS GRUPPO F

REPUBBLICA CECA ULTIMA NEL GIRONE @4.50

PREVISIONI GRUPPO F

Portogallo

Georgia

Turchia

Repubblica Ceca

