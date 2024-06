Pronostici Spagna-Croazia 15 giugno 2024. Big match di sabato per quanto riguarda gli Europei di calcio. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, quote e i nostri consigli per le scommesse su Euro 2024.

Pronostici Spagna-Croazia 15 giugno 2024: stato di forma e probabili formazioni

Partita che apre il Gruppo B di Euro 2024 e che quindi gli azzurri guarderanno da vicino questo Spagna-Croazia che sarà già importante e ci farà capire dove andrà a parare questo girone di ferro. Si giocherà a Berlino, all’Olympiastadion, sabato 15 giugno alle ore 18:00. La sfida Spagna – Croazia, valida per la prima giornata del Girone B di EURO 2024, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW e Sky Go, ma anche in diretta e in chiaro su Rai 2, o in streaming gratuito su Raiplay.

Le Furie Rosse, dopo l’amara eliminazione in semifinale a Wembley nel 2020 contro l’Italia e la beffa dei rigori contro il Marocco ai Mondiali in Qatar, vogliono tornare ad essere protagoniste ad Euro 2024 grazie ad un gruppo giovane e talentuoso, La Spagna ha più storia e tradizione in questo torneo rispetto alla Croazia, e vanta una squadra solida in difesa e a centrocampo. Questo si riflette nelle quote, che vedono la Roja favorita per la vittoria e per il primo posto nel girone e noi siamo d’accordo visto che lo abbiamo consigliato anche noi nell’articolo antepost sul Gruppo B.

La Croazia è reduce dal terzo posto conquistato ai Mondiali in Qatar con veterano Luka Modrić che rimane il faro della squadra, supportato da giocatori affermati ed esperti come Kovačić, Perišić e Brozović e da talenti come Gvardiol in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. All.: De La Fuente.

CROAZIA (4-3-1-2): Livaković; Juranović, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovačić, Brozović, Modrić; Pasalić; Petković, Kramarić. All.: Dalić.

Pronostici Spagna-Croazia 15 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Spagna-Croazia 15 giugno 2024: statistiche e scommesse

4 delle ultime 5 sfide tra Spagna e Croazia si sono concluse con l’Over 1.5 e, considerando l’importanza della sfida e il momento positivo della Spagna (8 vittorie nelle ultime 10). La Spagna vanta un leggero predominio nei confronti della Croazia, con un bilancio di 4 vittorie su 9 incontri (3 pareggi e 2 sconfitte). Noi vediamo gli iberici vincenti alla prima importante partita e potrebbe essere anche un match con entrambe le nazionali a segno.

PRONOSTICO: SPAGNA @1.95

PRONOSTICO: GOL SI @@1.90

