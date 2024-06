Pronostici Ungheria-Svizzera 15 giugno 2024. Sabato si gioca anche l’altra sfida del gruppo A, un giorno dopo l’esordio della Germania nella partita di inaugurazione. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, quote e i nostri consigli per le scommesse su Euro 2024.

Pronostici Ungheria-Svizzera 15 giugno 2024: stato di forma e probabili formazioni

Questo è il secondo match di Euro 2024 che andrà a completare la prima giornata del Gruppo A con Ungheria-Svizzera in campo il 15 Giugno ore 15:00 italiane al Cologne Stadium di Colonia. Favorita la nazionale elvetica, ma non sarà una passeggiata e lo vediamo anche dalle quote che danno la Svizzera oltre @2 di quota.

La storia invece favorirebbe l’Ungheria, visto il loro maggior numero di vittorie nei confronti diretti. Le due squadre si sono affrontate in un totale di 46 partite ufficiali agli Europei di Calcio, con la nazionale ungherese che ha vinto 30 volte mentre quella elvetica a ha ottenuto 11 successi. Si registrano anche 5 pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Balogh, Lang; Nego, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT. Ross

Svizzera (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, R. Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye; Okafor, Embolo. CT. Yakin

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ungheria-Svizzera 15 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Ungheria-Svizzera 15 giugno 2024: statistiche e scommesse

La Svizzera si presenta con una media goal di 2,21 a partita con una precisione dei passaggi dell’89%. Tra amichevoli e qualificazioni la nazionale di Marco Rossi non ha mai mancato l’appuntamento col gol nelle ultime 11 uscite. Andiamo con una quota di valore su almeno 3 gol nella partita.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.25.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB