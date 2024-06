Pronostici Polonia-Olanda 16 giugno 2024. Analisi, statistiche, probabili formazioni e i consigli per le scommesse sulla prima giornata degli Europei di calcio in Germania.

Pronostici Polonia-Olanda 16 giugno 2024: formazioni

La Polonia si presenta all’appuntamento dopo aver battuto Ucraina (3-1) e Turchia (2-1) nelle ultime due amichevoli, ma anche dopo aver dovuto rinunciare a Milik (già operato) ed aver vissuto giornate di ansia per le condizioni di Swiderski e soprattutto Lewandowski (entrambi usciti malconci dal test match con la Turchia). La Polonia con un 3-5-2 con Piatek al posto di Lewandowski e affiancato da uno tra Urbanski e Swiderski (non al meglio anche Dawidowicz che in difesa potrebbe lasciare spazio a Salamon).

Olanda che ha recentemente impressionato in amichevole contro Canada ed Islanda (doppio 4-0), ma che nelle ultime settimane si è vista costretta a rinunciare a Wieffer, de Roon, Koopmeiners, Frenkie de Jong e Brobbe. Nell’undici olandese De Vrij e De Ligt si contendono una maglia da titolare al centro della difesa. A centrocampo in regia Schouten con Reijnders che potrebbe agire sulla trequarti. In attacco sarà Depay a giocare da unica punta.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Sliz, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Piatek.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Veerman; Xavi Simons, Reijnders, Gakpo; Depay.

Pronostici Polonia-Olanda 16 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio:

Le nostre scommesse su Polonia-Olanda

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 20 tra le due squadre: il bilancio complessivo sorride agli orange in virtù delle 9 vittorie sin qui ottenute, a fronte di 7 pareggi e 3 affermazioni della Polonia. La nostra scelta va sulla vittoria olandese, anche se la quota è molto calata nelle ultime ore. Un alternativa interessante è Memphis Depay Marcatori.

VITTORIA OLANDA @1.57

DEPAY MARCATORE @2.40

