Pronostici Slovenia-Danimarca 16 giugno 2024. Analisi, statistiche, probabili formazioni e i consigli per le scommesse sulla prima giornata degli Europei di calcio in Germania.

Pronostici Slovenia-Danimarca 16 giugno 2024: formazioni

Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, la Slovenia di Matjaž Kek schiererà contro la Danimarca un superclassico 4-4-2. In porta ci sarà la certezza Jan Oblak, mentre la retroguardia sarà composta da Blazic, Janza, Karnicnik e una vecchia conoscenza della Serie A come Jaka Bijol, dal 2022 in forza all’Udinese. A centrocampo Stojanovic, Gnezda, Cerin e Mlakar avranno il compito di supportare Sporar e Sesko, stellina nascente degli sloveni, accostato per il prossimo mercato estivo ad alcuni club italiani tra cui il Milan.

Per la nazionale danese il ct Kasper Hjulmand schiererà un più spregiudicato 4-3-3. L’allenatore dei rossocrociati potrà contare sull’esperienza tra i pali del figlio d’arte Kasper Peter Schmeichel, mentre la difesa sarà comandata da capitan Simon Kjaer, che avrà accanto a sé Maehle, Kristiansen e Andersen. Centrocampo imbottito di qualità grazie alle doti di Delaney, Hojbjerg e Eriksen, che avranno il compito di supportare il tridente offensivo composto da Poulsen, Wind e dall’ex atalantino Rasmus Hojlund.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Kjaer, Andersen, Kristiansen; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind.

Pronostici Slovenia-Danimarca 16 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio:

Le nostre scommesse su Slovenia-Danimarca

Le due nazionali si sono incontrate 6 volte prima di questo appuntamento agli europei con un bilancio non molto favorevole per la Slovenia: 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Nelle nostre analisi abbiamo dato fiducia sugli sloveni e meno ai danesi. Ci prendiamo qualche rischio ma proviamo la Doppia Chanche 1X.

SLOVENIA O PAREGGIO @2.05

