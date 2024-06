Pronostici Serbia-Inghilterra 16 giugno 2024. Analisi, statistiche, probabili formazioni e i consigli per le scommesse sulla prima giornata degli Europei di calcio in Germania.

Pronostici Serbia-Inghilterra 16 giugno 2024: formazioni

All’Arena AusSchalke di Gelsenkirchen, stadio di casa dello Schalke 04, la Serbia del ct Stojkovic contro l’Inghilterra di Gareth Southgate si presenterà con un 3-4-2-1. La linea difensiva a 3 davanti al portiere del Torino Vanja Milinković-Savić sarà composta da Milenković, Pavlović e Babić, con un centrocampo imbottito di sostanza con Zivković, Lukić, Mihajlović e Kostic con Sergej Milinković-Savić e Tadić in cabina di regia a supportare l’unico terminale offensivo Dusan Vlahovic.

i favoriti vicecampioni d’Europa dell’Inghilterra allenati da Gareth Southgate schiereranno un 4-3-3 ultra offensivo. In porta la certezza Jordan Pickford, con la linea a 4 difensiva composta da Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi e Luke Shaw. A centrocampo il numero 10 Jude Bellingham sarà affiancato da Declan Rice e Conor Gallagher. In attacco il tridente delle meraviglie vedrà capitan Harry Kane, che avrà come partner d’attacco Bukayo Saka e il gioiellino del Manchester City Phil Foden.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Milenković, Pavlović, Babić; Zivković, Lukić, Mihajlović, Kostić; S. Milinković-Savić, Tadić; Vlahović. All.: Stojković.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Pronostici Serbia-Inghilterra 16 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio:

Le nostre scommesse su Serbia-Inghilterra

La partita di domenica 16 giugno sarà il primo incontro tra la nazionale inglese e quella serba da quando i balcanici sono divenuti uno stato indipendente nell’ormai lontano 2006. In precedenza le due formazioni si erano già affrontate in amichevole nel 2003, quando i serbi erano ancora annessi al Montenegro. All’epoca la partita terminò per 2 a 1 per gli inglesi. La nazionale di Southgate ha una delle medie goal tra le più alte alle qualificazioni degli Europei con 2,75 reti a partita e solo 4 subite. Anche il possesso palla vanta statistiche non indifferenti con il 62% di gioco e l’89% di precisione nei passaggi. Decidiamo di prendere la vittoria inglese in combo con una partita da Over.

INGHILTERRA+OVER 2.5 @2.20

