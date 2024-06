Pronostici Romania-Ucraina 17 giugno 2024. Continuano gli Europei di calcio e il lunedì di Euro 2024 si apre alle ore 15:00, a Monaco di Baviera con questa sfida valida per i gruppo E. Vediamo tutto quello che c’è da sapere, e i consigli per le scommesse.

Pronostici Romania-Ucraina 17 giugno 2024: probabili formazioni

La settimana degli Europei di calcio inizia con Romania-Ucraina, match valido per il gruppo E di Euro 2024. Gli uomini di Rebrov partono favoriti ma attenzione alla solidità dei rumeni, pronti a stupire.

Grande attesa per Artem Dovbyk, uno degli autori del miracolo Girona, ma anche con la maglia della nazionale dal 2021 ha segnato 10 gol in 28 presenze

ROMANIA (4-2-3-1): Nița; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; Marius Marin, Răzvan Marin; Stanciu, Man, Drăguș; Mihăila. Ct: Iordănescu

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct: Rebrov.

Pronostici Romania-Ucraina 17 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Romania-Ucraina 17 giugno 2024: Guida TV

Partita: Romania-Ucraina

Data: lunedì 17 giugno 2024

Orario: 15:00

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: NOW, Sky Go

Le nostre scommesse su Romania-Ucraina, Euro 2024

La partita di Monaco di Baviera di lunedì 17 giugno sarà il primo incontro ufficiale tra le formazioni ucraina e rumena. Precedentemente le due nazionali si erano sfidate soltanto in amichevoli (bilancio leggermente a favore della squadra di Edward Iordănescu con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Romania ritorna a partecipare a un Campionato Europeo dopo non essersi qualificata per l’edizione del 2020. Il bilancio dei rumeni nella competizione è tuttavia impietoso, in 16 partite disputate infatti, sono stati capaci di vincere soltanto un incontro, perdendone 10 e pareggiandone 5. Non è messa molto meglio la nazionale ucraina, che pur partecipando alla sua quarta edizione consecutiva della competizione continentale è riuscita a vincere solo tre delle 11 partite finora disputate nel torneo.

Ci aspettiamo una partita a basso punteggio che i rumeni potranno giocarsi alla pari. Probabilmente a livello betting le quote tendono a favorire un pelo troppo gli ucraini, per questo troviamo più valore sulla Romania, anche se eviteremmo la vittoria secca andando con una più cauta doppia chance ad una proposta quasi alla pari che ci soddisfa.

ROMANIA O PAREGGIO @1.90

