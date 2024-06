Pronostici Belgio-Slovacchia 17 giugno 2024. Esordio nella competizione europea per il Belgio che sulla carta è il favorito per il Gruppo E. Inizio tranquillo per Lukaku e compagni che sfidano la Slovacchia in questo debutto ad Euro 2024 di lunedì 17 giugno, alle ore 18:00.

Pronostici Belgio-Slovacchia 17 giugno 2024: probabili formazioni

Alle ore 18:00, alla Frankfurt Arena di Francoforte, si gioca la seconda partita del Gruppo E di Euro 2024, ovvero Belgio-Slovaccchia.

Chiaramente i favori dei pronostici sono tutti per il Belgio che ha una solida difesa (ha incassato solo 4 goal alle qualificazioni) ma anche un attacco prolifico (media goal di 2,75 a partita) guidato da Lukaku che con 85 gol in 115 presenze è il miglior marcatore in assoluto dei diavoli rossi (autore in questa stagione di 13 gol in Serie A con la maglia della Roma).

La Slovacchia ha dimostrato di poter tenere testa ad avversari importanti con una buona organizzazione difensiva e le ripartenze. Durante la fase di qualificazione la nazionale slovacca ha collezionato ben 7 vittorie con 1 solo pareggio e 2 sconfitte. Il problema della nazionale guidata da Škriniar è offensivo.

A livello di precedenti tra Belgio e Slovacchia, i risultati sono stati piuttosto equilibrati: la nazionale belga ha vinto 1 volta, si sono verificati 2 pareggi e la nazionale slovacca non ha mani vinto.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Theate, Vertonghen, De Cuyper; Witsel, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Tedesco.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, De Marco; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona

Pronostici Belgio-Slovacchia 17 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Belgio-Slovacchia 17 giugno 2024: Guida TV

Partita: Belgio-Slovacchia

Data: 17 giugno 2024

Orario: 18.00

Canale Tv: Sky

Streaming: Sky Go, Now

Le nostre scommesse su Belgio-Slovacchia, Euro 2024

I favori del Belgio sono netti, inutile girarci intorno. Bisogna solo capire quale sia la quota migliore da sfruttare in favore dei belgi. Si potrebbe pensare ad un Parziale/Finale, ma in virtù di quanto detto sulle fatica dell’attacco slovacco decidiamo invece di prendere la vittoria del Belgio senza subire gol.

Con Domenico Tedesco in panchina il Belgio arriva all’Europeo senza aver perso neanche una partita. Protagonisti di un quasi impeccabile girone di qualificazione con 6 vittorie e 2 pareggi, lunedì 17 giugno i belgi affronteranno la Slovacchia per la prima volta nella loro storia in una partita ufficiale. Alla sua quarta presenza in una competizione internazionale, dopo i Mondiali del 2010 e gli Europei del 2016 e del 2020, la Slovacchia non è riuscita mai andare oltre gli ottavi di finale Un dato interessante per le scommesse special. Occhio ai cartellini, il Belgio alle qualificazioni ha collezionato un 13 gialli ed 1 rosso.

BELGIO VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.50

