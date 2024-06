Pronostici Austria-Francia 17 giugno 2024. Il 17 giugno alle ore 21:00 presso la Düsseldorf Arena, si gioca questo interessante match valido per il Gruppo D degli Europei di calcio. Fanno il loro debutto i francesi, tra i grandi favoriti nella competizione di Euro 2024.

Pronostici Austria-Francia 17 giugno 2024: probabili formazioni

Lunedì sera la giornata di Euro 2024 si chiude con Austria-Francia. Ralf Rangnirk e Didier Deschamps potrebbero schierare in campo le rispettive formazioni utilizzando un modulo di gioco molto simile

L’Austria potrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1 che comprenderebbe Pentz tra i pali, difeso da una retroguardia a 4 composta da Posch, Danso, Querfeld e Mwene. Mediana robusta quella composta da Seiwald, Grillitsch e Laimer con, qualche metro più avanti, Baumgartner e Sabitzer a supporto dell’unica punta Marko Arnautovic.

L’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps potrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con il milanista Mike Maignan a difendere la porta dei transalpini, protetto da Pavard, Kounde, Konate e Mendy. Centrocampisti arretrati N’golo Kantè e Youssouf Fofana, che agiranno da incontristi provando a spezzare le trame di gioco avversarie, mentre in mezzo al campo Antoine Griezmann agirà da regista offensivo supportato sulle fasce dall’interista Marcus Thuram e dal giocatore del Bayern Monaco Kinglesy Coman. In attacco, unico terminale offensivo, la stella della nazionale transalpina Kylian Mbappè.

AUSTRIA (4-2-3-1):Pentz; Posch, Danso, Querfeld, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchaouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram. CT: Deschamps

Pronostici Austria-Francia 17 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Austria-Francia 17 giugno 2024: Guida TV

Partita: Austria-Francia

Data: lunedì’ 17 giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, NOW

Le nostre scommesse su Romania-Ucraina, Euro 2024

Nei precedenti testa a testa i Les Bleus hanno collezionato 13 vittorie contro le 9 del Das Team e vi sono stati 3 pareggi. Il numero di reti messe a segno è stati quasi pari: 41 gol per l’Austria e 42 per la Francia. L’ultima vittoria della nazionale austriaca contro quella francese risale al settembre 2008. Da allora per gli austriaci sono arrivate 7 sconfitte e 2 pareggi.

Attenzione ovviamente a Kylian Mbappe, terzo miglior marcatore delle qualificazioni per i Campionati Europei con 9 reti, arrivato a 47 gol in 79 presenze con la nazionale francese. In quella che è una partita comunque difficile da scommettere, decidiamo di andare con la stella dei francesi a segno.

MBAPPE MARCATORE @2.00

