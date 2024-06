Pronostici Turchia-Georgia 18 giugno 2024. Giovedì alle ore 18:00 va in scena questo match valido per la 1° giornata del Gruppo F di Euro 2024 dal BVB Stadion di Dortmund. La nazionale turca, allenata da Vincenzo Montella sfida la Georgia di Kvaratskhelia.

Pronostici Turchia-Georgia 18 giugno 2024: probabili formazioni

Al via anche il Gruppo F di Euro 2024 con Turchia-Georgia. La Turchia di Vincenzo Montella vuole interrompere la striscia di cinque partite senza vittorie (due pareggi e tre sconfitte), la Georgia di Willy Sagnol invece ha perso solo una partita nelle ultime cinque (due vittorie e due pareggi).

La Turchia ha comunque collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con una media gol di 1,75 ed solo 0,88 in media di reti subite. Riflettori puntati su Kenan Yildiz, autore con la maglia della Juventus di 2 gol in Serie A e di 2 reti in Coppa Italia.

La Georgia con 3 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse, ha una media di gol piuttosto bassa (1,4 a match contro l’1,8 di reti subite). Nei precedenti si contano 3 vittorie della Turchia, 1 solo pareggio ed 1 vittoria della Georgia con una somma di goal di rispettivamente 12 e 5.

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz. Ct. Vincenzo Montella.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. Ct. Willy Sagnol.

Pronostici Turchia-Georgia 18 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Turchia-Georgia 18 giugno 2024: Guida TV

Partita: Turchia-Georgia

Data: martedì 18 giugno 2024

Orario: 18:00

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW

Le nostre scommesse su Turchia-Georgia, Euro 2024

Le quote favoriscono nettamente la Turchia, noi non siamo così convinti, anzi, ci ingolosisce maggiormente la doppia chance in favore dei georgiani, comunque ben pagata, anche se in questo match abbandoniamo le giocate 1X2 classiche e anche sulle reti (Gol SI/NO, Over-Under) per andare su una bet diciamo più esotica, ovvero quella che riguarda le sanzioni.

Attenzione quindi ai cartellini, visto che la Turchia ha preso ben 27 gialli alle qualificazioni Euro 2024. Anche per la squadra georgiana sono interessanti i numeri riguardanti i cartellini visto che anche qui parliamo di 27 gialli ed 1 rosso alle qualificazioni. Siamo molto contenti di trovare una quota sopra la pari per almeno 5 cartellini in questo esordio di due squadre che come abbiamo visto prendono tante sanzioni.

OVER 4.5 CARTELLINI @2.10

