Pronostici Portogallo-Repubblica Ceca 18 giugno 2024. La seconda partita del Gruppo F di Euro 2024 si gioca giovedì alle ore 21:00 al Leipzig Stadium. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sugli europei di calcio con l’ultima partita della 1° giornata di fase a gironi.

Pronostici Portogallo-Repubblica Ceca 18 giugno 2024: probabili formazioni

Alla Red Bull Arena di Lipsia va in scena Portogallo-Repubblica Ceca del Gruppo F di Euro 2024, per quella che di fatto è l’ultima partita della 1° giornata di fase a gironi in questi europei di calcio.

L’allenatore del Portogallo Roberto Martinez, dovrebbe schierare in campo la nazionale lusitana con uno spregiudicato 4-3-3. Tra i pali fiducia al portiere del Porto Diogo Costa, protetto dalla retroguardia dei 4 composta dall’eterno Pepe, Joao Cancelo, Rùben Dias e Nuno Mendes. A centrocampo regia affidata al capitano del Manchester United Bruno Fernandes, assistito sugli esterni da Palhinha e Vitinha. In attacco il tridente delle meraviglie sarà composto da Rafa Leao, Bernardo Silva e dal capitano Cristiano Ronaldo, molto probabilmente al suo ultimo giro di Valzer con la nazionale portoghese.

Attenzione proprio a CR7 che ha collezionato 1262 presenze segnando 913 reti, in pratica 0,72 gol a partita. In occasione dell’ultima uscita della nazionale lusitana, nell’amichevole contro la Repubblica d’Irlanda prima della spedizione tedesca, CR7 ha messo a segno una doppietta. Sembra in forma e voglioso di fare un grande europeo, ancora affamato di vittorie (non riuscirà a vincere un mondiale ma può vincere un secondo Campionato Europeo dopo il triofno ne 2016).

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Zima, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, D. Jurasek; Hlozek, Schick.

Pronostici Portogallo-Repubblica Ceca 18 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Pronostici Portogallo-Repubblica Ceca 18 giugno 2024: Guida TV

Partita: Portogallo-Repubblica Ceca

Data: martedì 18 giugno 2024

Orario: 21:00

Canale Tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Streaming: Rai Play, Sky Go, Now

Le nostre scommesse su Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024

Il bilancio dei testa a testa è di fatto favorevole ai portoghesi con 4 vittorie e nessun pareggio agli Europei di Calcio e con un totale di 10 reti messe a segno. D’altra parte invece, la nazionale ceca ha collezionato una sola vittoria mettendo a segno solo 2 gol. In generale la Repubblica Ceca ha grandi difficoltà a segnare mentre il Portogallo ha una media goal alle qualificazioni tra le più alte con 3,6 reti a partita. Se cercate un marcatore CR7 fa al caso vostro, ma la quota è troppo bassa (@1.85) e la nostra giocata principale qui va sul Portogallo vincente con due o più reti di scarto (con la giocata asiatica avremo il rimborso in caso di vittoria minima). Secondo noi i lusitani non sbaglieranno la prima.

PORTOGALLO -1.0 (AH) @1.82

BONUS TIPS: RONALDO MARCATORE @1.85

