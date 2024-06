Pronostici Croazia-Albania 19 giugno 2024. Al Volksparkstadion di Amburgo mercoledì si apre la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di calcio con la sfida che riguarda da vicino gli azzurri visto che si tratta di un march del gruppo B che abbiamo analizzato con i consigli per le scommesse.

Pronostici Croazia-Albania 19 giugno 2024: probabili formazioni

La Croazia, nonostante la sconfitta contro la Spagna, dovrebbe tornare a schierare il 4-3-1-2. Zlatko Dalic dovrebbe tornare a dare fiducia a Pasalic che avrà il compito di rifornire le due punte Petkovic e Kramaric.

L’Albania di Sylvinho invece potrebbe schierare un modulo differente rispetto al 4-2-3-1 già visto contro l’Italia, con Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj a protezione del migliore in campo contro gli azzurri Thomas Strakosha. A centrocampo Seferi, Asllani, Ramadani e Asani supporteranno il duo d’attacco composto da Broja e, leggermente più arretrato, Nedim Bajrami.

CROAZIA (4-3-1-2) Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Pasalic; Petković, Kramaric

ALBANIA (4-4-1-1) – Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja

Pronostici Croazia-Albania 19 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Croazia-Albania Euro 2024

La partita di Amburgo sarà il primo incontro in assoluto per le nazionali di Croazia e Albania. A livello statistico la Croazia non perde due partite consecutive in un grande torneo internazionale dal 1996.

Prima della sconfitta contro l’Italia, l’Albania di Sylvinho aveva collezionato ben 7 risultati utili in altrettanti incontri ufficiali. Prima del 2 a 1 subìto dagli azzurri di Spalletti, l’ultima sconfitta della nazionale albanese risaliva al 27 marzo del 2023, quando a Varsavia fu sconfitta per 1 a 0 dalla Polonia in occasione della seconda giornata delle qualificazioni del gruppo E.

Partita abbastanza difficile da prevedere. La Croazia è favorita, ma occhio a sottovalutare l’Albania, e la quota regala pochissimo. Anche sul fronte gol non è facile fare una previsione e ci prendiamo quindi il primo no-bet degli europei in questo match.

