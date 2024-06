Pronostici Germania-Ungheria 19 giugno 2024. Mercoledì la Stuttgart Arena di Stoccarda ospita i padroni di casa di questi europei di calcio, i tedeschi che hanno dominato contro la Scozia nella sfida inaugurale di Euro 2024. Ora la Germania se la dovrà vedere con l’Ungheria di Marco Rossi.

Pronostici Germania-Ungheria 19 giugno 2024: probabili formazioni

La Germania, squadra di casa, ha strapazzato la Scozia nella prima giornata di Euro 2024, e si è confermata una delle pretendenti alla vittoria finale di questi Europei di Calcio. Julian Nagelsmann dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con avanti unica punta Kai Haverts, supportato alle sue spalle dal capitano dei tedeschi Ilkai Gündoğan, con Jamal Musiala e Florian Wirtz ad agire sulle fasce.

Marco Rossi dovrebbe rispondere schierando la sua Ungheria con un 3-4-2-1; in attacco il centravanti Varga avrà alle sue spalle a supporto Sallai e Szoboszlai.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Pronostici Germania-Ungheria 19 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Germania-Ungheria Euro 2024

La nazionale tedesca e quella ungherese si sono scontrate 35 volte con questi risultati: 13 vittorie per la Die Mannschaft, 11 pareggi e 11 vittorie per i Magyarok (in queste sfide si contano 73 gol dei tedeschi ma anche 65 per gli ungheresi). Questo è il quarto incontro ufficiale tra la nazionale tedesca e quella ungherese in un grande torneo internazionale. Le due formazioni si sono già affrontate nella fase a gironi di Euro 2020, con la partita che terminò con il risultato di 2 a 2.

Nella qualificazione agli Europei di Calcio la squadra di Marco Rossi che ha ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi senza nemmeno una sconfitta anche grazie al temperamento della propria squadra che però ha iniziato male l’Europeo, perdento 1-3 contro la Svizzera. Temperamento dicevamo, contro gli elvetici sono arrivate 2 ammonizioni per i magiari che avevano collezionato 20 gialli e 2 rossi nelle qualificazioni. Nella sfida inaugurale i tedeschi hanno subito fatto perdere il controllo a Porteous espulso al 44° e anche gli ungheresi potrebbero essere costretti alle maniere forti per fermare i talentassi giocatori della Germania. Occhio ai cartellini per la squadra di Rossi.

Bonus pick con Kai Havertz che ha iniziato alla grande Euro 2024 con un gol su rigore (la terza rete dei padroni di casa contro la Scozia) e anche un assist. Del resto Havertz arrivava da un ottimo periodo con 13 reti segnate, quasi tutte messe a segno nella seconda parte della stagione in Premier League.

PRONOSTICO: UNGHERIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.25

BONUS PICK: HAVERTZ MARCATORE @2.35

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB