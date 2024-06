Pronostici Scozia-Svizzera 19 giugno 2024. Sfida valida per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei di Calcio in Corso in Germania. Analisi, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse su Euro 2024.

Pronostici Scozia-Svizzera 19 giugno 2024: probabili formazioni

Il RheinEnergieStadion di Colonia ospita Scozia-Svizzera, seconda giornata del Gruppo A di Euro 2024. La Scozia potrebbe operare qualche cambio rispetto all’esordio, anche forzato visto che non ci sarà lo squalificato Ryan Porteous. L’allenatore Steve Clarke schiererà una difesa a 3 composta da Hendry, Hanley e Tierney. In mediana spazio a Ralston, McTominay, McGregor e Robertson, con in avanti l’unica punta Adams supportata da Christie e McGinn.

La Svizzera ha convinto all’esordio col 3-1 sull’Ungheria. Modulo speculare per gli elvetici di Murat Yakin che punta su Yann Sommer tra i pali, la difesa a 3 sarà composta da Schar, Akanji e Rodriguez, mentre a centrocampo agiranno da centrali Granit Xhaka e Remo Freuler, con Ndoye e Widmer esterni. In avanti l’unica punta Kwadwo Duah sarà assistita dai centrocampisti offensivi Michael Aebischer e Ruben Vargas.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah

Pronostici Scozia-Svizzera 19 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Scozia-Svizzera Euro 2024

Prima del 1-5 all’esordio contro la Germania, la nazionale scozzese ha vinto 5 partite, pareggiato 2 e perso solo 1 mentre ha messo a segno un alto numero di goal con una media di 2,13 a partita. Invece la Svizzera ha vinto 4 volte pareggiando 5 e perdendone una sola nelle qualificazioni e anche qui troviamo una media gol alta (2.21 a match). Fino ad oggi le due squadre si sono incontrate in sedici occasioni con 8 vittorie della nazionale scozzese, 3 pareggi e 5 vittorie per la nazionale elvetica.

La Svizzera ha perso solo 2 delle ultime 14 partite della fase a gironi di Europei e Mondiali, vincendo 7 match e pareggiandone 5, anche se nelle 17 volte che gli elvetici hanno partecipato a una manifestazione continentale o intercontinentale non sono mai riusciti a ottenere punteggio pieno vincendo entrambe le prime due giornate della fase a gironi. Ci riusciranno questa volta? Noi ci concentriamo sulla propensione offensiva che hanno dimostrato le squadre, e nella necessità di fare punti, specialmente la Scozia che è già ad un bivio importante. Riteniamo la Somma Gol Asiatica OVER 2.0 @1.60 la miglior giocata, ma se volete azzardare anche Over 2.5 @2.10 o il Gol SI @1.95 sono opzioni valide.

PRONOSTICO: OVER 2.0 GOL @1.60

