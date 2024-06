Pronostici Slovenia-Serbia 20 giugno 2024. Alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera si gioca questo match valido per la seconda giornata del Gruppo C ad Euro 2024 che abbiamo analizzato con probabili formazioni, quote, analisi e consigli per le scommesse.

Pronostici Slovenia-Serbia 20 giugno 2024: probabili formazioni

Giovedì si sfidano Slovenia-Serbia per la 2° giornata del Gruppo C ad Euro 2024. La Slovenia di Matjaž Kek dovrebbe schierare nuovamente il 4-4-2 come nel pareggio contro la Danimarca, con Šporar e Šeško terminali offensivi, supportati a centrocampo da Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin e Mlakar mentre in difesa agiranno Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža a protezione del portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak.

La Serbia arriva dalla sconfitta contro l’Inghilterra, comunque di misura per 0-1. L’allenatore Dragan Stojkovic potrebbe fare qualche piccola variazione nel 3-4-1-2. Nelle qualificazioni la squadra di Stojković ha segnato 1.88 gol di media, meno di quella di Matjaž Kek a 2.0 che non è da sottovalutare e all’esordio avevamo consigliato la doppia chance contro la Danimarca.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

SERBIA (3-4-1-2): Vanja Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Lukić, Mladenovic; Tadić; Mitrović, Vlahović.

Pronostici Slovenia-Serbia 20 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Slovenia-Serbia Euro 2024

Le squadre si sono affrontate in totale 8 volte con una 1 sola vittoria per parte e ben 6 pareggi totali. Proprio la X potrebbe essere la giocata migliore in questo match difficile da prevedere. Sarebbe da no-bet, ma se volete puntare un caffè sul pareggio questo è il nostro consiglio.

TIPS: PAREGGIO @3.45

