Pronostici Danimarca-Inghilterra 20 giugno 2024. Giovedì pomeriggio a Francoforte si gioca la seconda giornata del Gruppo C agli Europei di calcio in Germania. Inglesi favoriti contro la Danimarca, vediamo analisi, probabili formazioni, quote e i consigli per le scommesse.

Pronostici Danimarca-Inghilterra 20 giugno 2024: probabili formazioni

Seconda giornata del Gruppo C di Euro 2024 per Danimarca-Inghilterra in campo giovedì pomeriggio alla Frankfurt Arena di Francoforte. Nelle qualificazioni l‘Inghilterra aveva messo a segno 22 gol (4 subiti) in 8 partite, ma all’esordio agli Europei contro la Serbia è arrivato solo un 1-0. Per quanto riguarda la formazione della nazionale dei Tre Leoni, Southgate dovrebbe andare con Saka (in vantaggio su Palmer), Bellingham e Foden a supporto di Harry Kane. Alexander-Arnold potrebbe giocare ancora a centrocampo insieme a Declan Rice, intoccabile. Gallagher però spera in una chance. Da valutare Trippier.

La Danimarca ha pareggiato 1-1 contro la Slovenia all’esordio. I danesi dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 con Hojlund e Wind in attacco, ma Poulsen scalpita. Hjulmand, Eriksen e Hojbjerg a centrocampo con Kristiansen e Bah sulle fasce. Andersen, Christensen e Vestergaard in difesa.

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Wind

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Gomez; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Pronostici Danimarca-Inghilterra 20 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Danimarca-Inghilterra Euro 2024

Ci aspettiamo un passo in avanti dell’Inghilterra che nelle qualificazioni aveva tenuto numeri impressionanti non solo su gol segnati e subiti, ma anche nel possesso palla del 62% ed una precisione nei passaggi dell’89%. La Danimarca ha registrato 5 vittorie contro le 14 dell’Inghilterra nelle precedenti partite degli Europei e si contano 5 pareggi. Anche le statistiche sulle reti suggeriscono una prevalenza della forza inglese con 41 gol segnati contro i 24 dei danesi.

Sono 15 i precedenti tra queste due nazionali, con 7 vittorie dell’Inghilterra, 4 vittorie della Danimarca e 4 pareggi. Gli inglesi negli ultimi 3 scontri diretti non sono mai riusciti a battere la Danimarca nei 90 minuti tra Nationals League (1 pareggio e 1 sconfitta) e gli scorsi europei, dove l’Inghilterra è passata solo ai supplementari con un gol, di Kane, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Giochiamo la somma gol asiatica Over 2.0 gol.

PRONOSTICO: OVER 2.0 GOL @1.60

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB