Pronostici Spagna-Italia 20 giugno 2024. Giovedì sera alle ore 21:00 riflettori puntati sulla Arena AufSchalke di Gelsenkirchen dove gli azzurri sono attesi ad un test difficile nel big match contro la Spagna. Tutto quello che c’è da sapere sulla partita dell’Italia con i consigli per le scommesse.

Pronostici Spagna-Italia 20 giugno 2024: probabili formazioni

La 2° giornata del Gruppo B di Euro 2024 avrà il suo apice giovedì sera a Gelsenkirchen con Spagna-Italia che vale il primato nel girone di questi europei di calcio che entrambe le nazionali hanno aperto con una vittoria.

La Spagna ha iniziato il torneo con il piede giusto: la squadra di De La Fuente ha infatti rifilato un secco 3-0 alla Croazia nel match d’esordio a Berlino.

Gli azzurri di Spalletti tornano in campo per la seconda giornata dopo la vittoria contro l’Albania per 2-1, nonostante un inizio da incubo con un gol subito dopo pochi minuti.

SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.

Pronostici Spagna-Italia 20 giugno 2024: Guida TV

Spagna-Italia, match valido per la seconda giornata del Girone B di Euro 2024, si disputerà giovedì 20 giugno alle ore 21 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen.

Spagna-Italia sarà trasmessa in diretta tv giovedì 20 giugno alle ore 21 sia su Raiuno che su Sky Sport. Si potrà seguire il match anche in live streaming sulle app di RaiPlay e Now.

Pronostici Spagna-Italia 20 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Spagna-Italia Euro 2024

Italia e Spagna si affrontano per la 41esima volta nella loro storia: il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole alle Furie Rosse che hanno raccolto 13 vittorie contro le 11 degli azzurri. Il quadro è completato da 16 pareggi (in totale di 45 gol per gli spagnoli e 46 per gli italiani). L’ultimo confronto diretto è andato in scena il 15 giugno 2023 a Enschede in un match valido per le semifinali di Nations League: la Spagna vinse 2-1 grazie a un gol di Joselu all’88’.

In una fase finale di un Europeo si tratta invece della sfida numero 8: Italia-Spagna è in assoluto la partita che si è giocata di più in questo torneo. Contando solo le partite agli Europei, il bilancio racconta di 3 successi azzurri (1988, 2016 e 2021), 2 spagnoli (2008 e 2012) e 2 pareggi (1980 e 2012). Con un pò di rammarico andiamo contro gli azzurri, vediamo più qualità negli iberici ma non andiamo sulla vittoria secca, prendiamo piuttosto un asian handicap andando con un mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: SPAGNA 0.0, -0.5 (AH) @1.85

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social