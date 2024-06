Pronostici Slovacchia-Ucraina 21 giugno 2024. Venerdì alle ore 15:00 dalla Dusseldorf Arena di Dusseldorf va in scena questa sfida valida per la 2° giornata del Gruppo E degli europei di calcio in corso in Germania.

Pronostici Slovacchia-Ucraina 21 giugno 2024: probabili formazioni

Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse su Euro 2024, con Slovacchia-Ucraina in campo venerdì pomeriggio. Gli allenatori di Slovacchia e Ucraina Francesco Calzona e Serhij Rebrov, potrebbero schierare lo stesso modulo, il 4-3-3.

L’ex allenatore del Napoli,e attuale ct della Slovacchia (che ha vinto a sorpresa 1-0 al debutto col Belgio) potrebbe confermare Dúbravka tra i pali, con Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko a comporre i 4 della retroguardia. A centrocampo il fulcro della mediana sarà come al solito Stanislav Lobotka, coadiuvato in mezzo il campo da Kucka e Duda. In attacco il tridente sarà composto dal goleador contro il Belgio Ivan Schranz (che ha fatto ammattire la difesa dei diavoli rossi), assistito in avanti da Robert Boženík e Lukas Haraslín.

L’Ucraina potrebbe fare qualche cambio rispetto al 4-2-3-1 con cui ha perso nettamente alla prima con la Romania, presentandosi questa volta in campo con un 4-3-3 con Lunin tra i pali, con la retroguardia ucraina composta da Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Zinchenko. Il tridente di centrocampo sarà composto da Shaparenko, Stepanenko e Sudakov, con i tre dell’attacco che saranno Artem Dobvyk, Viktor Tsygankov e Mychajlo Mudryk.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

Pronostici Slovacchia-Ucraina 21 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Slovacchia-Ucraina

Nei precedenti scontri diretti grande equilibrio con 2 vittorie per la nazionale slovacca, 3 pareggi e 3 vittorie per gli ucraini. Entrambe le nazionali hanno segnato poco durante la fase di qualificazione agli Euro 2024 in cui gli slovacchi hanno conseguito una media di 1,7 gol a partita mentre gli ucraini 1,5. Si potrebbe vedere una partita da Under, ma è una giocata pericolosa. Preferiamo la doppia chance a favore della sorpresa slovacca.

PREVISIONE: SLOVACCHIA 1X @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB