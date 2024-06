Pronostici Polonia-Austria 21 giugno 2024. L’Olympiastadion di Berlino sarà la cornice di questo match valido per la 2° giornata del Gruppo D degli Europei di calcio, Euro 2024. Il fischio di inizio è fissato per venerdì alle ore 18:00.

Pronostici Polonia-Austria 21 giugno 2024: probabili formazioni

La 2° giornata del Gruppo D di Euro 2024 vede di fronte Polonia-Austria, in campo alle 18:00 nella capitale tedesca. La Polonia ha giocato qui all’esordio, e ha perso 1-2 contro l’Olanda. L’allenatore Michal Probierz spera di recuperare Robert Lewandowski e proporre ancora il 3-5-2 con in porta Tek Szczesny, difeso da Dawidowicz, Bednarek e Kiwior, mentre in mezzo al campo agirà come playmaker Romanczuk, con Piotr Zielinski e S.Szymanski compagni di reparto al suo fianco sulla mediana. Sulle fasce, come contro l’Austria, fiducia a Przemysław Francowski e a Nicola Zalewski.

Contro la Francia l’Austria non ha demeritato, anche se ha perso 0-1 per un autogol. Il ct Ralf Rangnick dovrebbe schierare una difesa a 4 con Posch, Danso, Wober e Mwene a protezione dell’estremo difensore Pentz. In mediana Seiwald e Grillitsch avranno il compito di agire da centrocampisti arretrati mentre sulla trequarti Laimer, Sabitzer e Baumgartner avranno il compito di supportare l’unica punta, il numero 11 Michael Gregoritsch.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Dawidowicz, Bednarek, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Romanczuk, S.Szymanski, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Grillitsch, Seiwald; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. All.Rangnick.

Pronostici Polonia-Austria 21 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Polonia-Austria

Nelle qualificazioni la squadra di Probierz ha vinto 4 partite pareggiandone e perdendone 3. La media goal non è una delle più alte: solo 1,5 a partita con una media di 1,11 reti incassate. D’altra parte la nazionale di Rangnick ha vinto 6 match pareggiandone e perdendone 1, con una media di goal di 2,13 e solo 0,88 subiti. Anche col rientro di Lewa i polacchi a nostro avviso rimangono inferiori e siamo d’accordo nel vedere gli austriaci favoriti

Le due nazionali si sono affrontate 11 volte con un record di 5 vittorie per i polacchi, 2 pareggi e 4 vittorie per gli austriaci. Regna l’equilibrio anche nelle reti (entrambe le nazionali nei precedenti testa a testa hanno segnato 20 gol). Prendiamo la vittoria dell’Austria ma con Asian Handicap che ci permetterà di recuperare metà dell’investimento in caso di pareggio.

PREVISIONE: AUSTRIA 0.0, -0.5 (AH) @1.85

