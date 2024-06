Pronostici Olanda-Francia 21 giugno 2024. La sfida più interessante del venerdì di Euro 2024 va in scena alle ore 21:00 dal Leipzig Stadium di Lipsia dove francesi e olandesi si giocano il primato nel Gruppo D degli europei di calcio.

Pronostici Olanda-Francia 21 giugno 2024: probabili formazioni

Da non perdere venerdì sera a Lipsia la sfida che può valere il primato nel Gruppo D di Euro 2024: Olanda-Francia. Entrambe hanno vinto all’esordio, la Francia ha superato solo 1-0 l’Austria grazie ad un autogol. Deschamps potrebbe dover fare a meno di Kylian Mbappé, infortunatosi al setto nasale durante la gara d’esordio, schierando Dembélé, Thuram, Barcola in avanti nel 4-3-3.

Modulo speculare dell’Olanda col 4-3-3 che vedrà invece Xavi Simons, Depay, Gakpo in avanti. Ancora dalla panchina Weghorst che aveva segnato il gol vittoria al 83° contro la Polonia, due minuti dopo l’entrata in campo al posto di Depay.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo. All. Koeman

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Barcola. All. Deschamps

Pronostici Olanda-Francia 21 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Olanda-Francia

Negli ultimi 14 precedenti sono arrivati 2 soli pareggi con 8 vittorie francesi e 4 degli Orange che hanno perso il doppio confronto anche nelle qualificazioni agli europei contro la Francia, 1-2 in casa e 0-4 in trasferta. Andiamo sulla scia di questi precedenti favorendo la Francia in combo con una partita da almeno 2 reti. Tra i marcatori attenzione a Marcus Thuram, soprattutto se non ci sarà Mbappé e disposizione, anche se farà di tutto per recuperare.

PREVISIONE: X2+OVER 1.5 @1.70

