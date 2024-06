Pronostici Turchia-Portogallo 22 giugno 2024. Le prime del Gruppo F si scontrano sabato alle ore 18:00 dal BVB Stadium di Dortmund con i portoghesi di CR7 che aprono da favoriti, ma attenzione ai turchi di Vincenzo Montella.

Pronostici Turchia-Portogallo 22 giugno 2024: probabili formazioni

Turchia-Portogallo è la sfida al vertice del Gruppo F, tra due squadre che hanno vinto i rispettivi debutti ad Euro 2024. La Turchia ha strapazzato 3-1 la Georgia. Montella per una partita così delicata non rinuncia a totem Yilmaz, Yildiz sarà titolare così come Akturkoglu e Kahveci sulla trequarti, Guler pronto dalla panchina.

Il Portogallo ha vinto 2-1 all’esordio e dovrebbe schierare un 4-3-3 con Leao titolare a sinistra, Bernardo Silva a destra e c’è spazio per Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco. A Vitinha la cabina di regia di Martinez.

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu; İsmail, Ayhan; Çalhanoğlu, Güler, Yıldız; Yılmaz

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Rúben Dias, Pepe, Inácio; Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes; João Félix, Ronaldo, Bernardo Silva

Pronostici Turchia-Portogallo 22 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Turchia-Portogallo

Nei precedenti non vi è mai stato un pareggio mentre i turchi hanno vinto 2 volte ed i portoghesi ben 7. Nel confronto più recente, ai mondiali del 2022, il Portogallo vinse 2-1. Over anche nelle prime 2 partite di Turchia e Portogallo al debutto ad Euro 2024. Potremmo vedere un altra partita con almeno 3 reti totali, grazie al potenziale offensivo, specialmente dei lusitani, e con gli attacchi che sulla carta hanno più peso rispetto alle difese, per una partita da vincere per blindare passaggio del turno e primo posto nel girone. Ci aspettiamo la vittoria di CR7 e compagni, ma la quota è troppo bassa e non ha valore di scommessa.

PREVISIONE: OVER 2.5 @1.76

