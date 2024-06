Pronostici Scozia-Ungheria 23 giugno. La terza giornata della fase a gironi inizia domenica con il Gruppo A di Euro 2024 in campo alle ore 21:00 dalla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Pronostici Scozia-Ungheria 23 giugno: probabili formazioni

La Stuttgart Arena di Stoccarda farà da cornice alla sfida della 3° giornata del Gruppo A di Euro 2024 con in campo Scozia-Ungheria che si giocano le residue chance di passare il turno come 3°. La Scozia ha fatto un punticino con l’1-1 contro la Svizzera. A livello formazioni spazio al 3-4-2-1 scozzese con McTominay e McGinn alle spalle di Adams. Un dubbio in difesa, vista la squalifica di Porteous: Hanley è in vantaggio su McKenna. Ralston e Robertson schierati sulle fasce.

L’Ungheria ha perso nettamente le prime 2 partite, segnando 1 gol e concedendone 5. Modulo a specchio per Marco Rossi. Sallai e Szoboszlai alle spalle di Varga. Bolla e Kerkez sulle fasce. Lang, Orban e Szalai nel terzetto difensivo a protezione di Gulacsi.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams

Ungheria (3-4-2-1): Gulácsi; Lang. Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Pronostici Scozia-Ungheria 23 giugno: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Scozia-Ungheria

Il contro dei precedenti ci parla di 3 vittorie per gli scozzesi, 2 pareggi e 4 vittorie per gli ungheresi con una media di goal quasi uguale. Nelle qualificazioni la squadra di Marco Rossi ha messo a segno 16 gol subendone solo 7, mentre il team di Steve Clarke ha segnato 17 gol incassandone 8. Ci aspettiamo una partita nervosa, tra due squadre dal cartellino facile. Nelle qualificazioni 19 gialli per gli scozzesi e 20 per gli ungheresi con addirittura 2 rossi. In questo Euro 2024 abbiamo visto 5 gialli e altri 3 gialli + 1 rosso nelle partite della Scozia. 10 gialli in 2 partite (5+5) anche nei match con in campo gli ungheresi.

PREVISIONE: OVER 4.5 CARTELLINI @1.90

