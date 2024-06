Pronostici Svizzera-Germania 23 giugno. Si completa il girone A di Euro 2024 con questa sfida in programma domenica sera, alle ore 21:00, dalla Frankfurt Arena, con la nazionale di casa al momento perfetta.

Pronostici Svizzera-Germania 23 giugno: probabili formazioni

La 3° giornata del Gruppo A di Euro 2024 si completa domenica sera, alle ore 21:00 a Francoforte, dove scende in campo la nazionale tedesca di casa. La Germania dopo il 5-1 all’esordio con la Scozia, ha superato 2-0 anche l’Ungheria. Nelle probabili formazioni Havertz in vantaggio su Fullkrug in attacco. Andrich favorito su Can. Musiala, Gundogan e Wirtz pronti a sostenere la punta. Rudiger e Tah coppia difensiva.

La Svizzera deve difendere il 2° posto ed è ancora imbattuta dopo il 3-1 sull’Ungheria e l’1-1 contro la Scozia. Nel 3-4-3 elvetico Aebischer ed Embolo dovrebbero supportare Vargas. Xhaka e Freuler a centrocampo, Widmer e Ndoye sulle due fasce. Schar, Akanji e Rodriguez in difesa.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Pronostici Svizzera-Germania 23 giugno: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Svizzera-Germania

Queste due nazionali si sono affrontate ben 53 volte: la Svizzera ha vinto 9 volte, pareggiato 8 mentre la Germania ha collezionato 36 vittorie. La Germania è già certa del primato nel girone, e gli basterà il pareggio, anche se secondo noi i tedeschi cercheranno di chiudere a punteggio pieno. Gli elvetici però non mancano l’appuntamento col gol da 5 partite consecutive e potrebbero andare a segno anche contro la Germania. Consigliamo una partita con entrambe le squadre a segno.

PREVISIONE: GOL SI @1.73

