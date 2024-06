Pronostici Albania-Spagna 24 giugno. Lunedì si completa il Gruppo B con questa sfida in programma alle ore 21:00 dalla Dusseldorf Arena. La Spagna sta dominando il girone, l’Albania sogna di staccare il pass per gli ottavi.

Pronostici Albania-Spagna 24 giugno: probabili formazioni

L’Albania di Sylvinho sta disputando un buon torneo nonostante la sconfitta subita all’esordio contro l’Italia di Luciano Spalletti e ora vuole provare a staccare il pass per gli ottavi di finale, anche se questa sfida appare proibitiva.

La Spagna infatti ha dominato finora nel girone, rifilando 3 gol alla Croazia all’esordio, e vincendo 1-0 contro l’Italia, risultato minimo che è un pò bugiardo visto che gli iberici hanno dominato gli azzurri, e il passivo dell’Italia poteva essere ben più pesante.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

Pronostici Albania-Spagna 24 giugno: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Albania-Spagna

Precedenti ad una sola direzione, quella spagnola, con 8 vittorie per la Spagna, zero pareggi e zero vittorie per l’Albania. Gli spagnoli hanno portato avanti uno straordinario percorso durante le qualificazioni con un’altissima media gol (3,13 a partita e solo 0,63 subiti), un possesso palla tra i più alti del 67% ed una precisione dei passaggi senza eguali con il 90% di accuratezza. A differenza della nazionale albanese che non brilla sicuramente per la media gol (solo 1,5 a match) ma dimostra di saper tenere la difesa alta avendo incassato solo 4 gol alle qualificazioni. Difficile fare un pronostico qui, optiamo per NO BET.

