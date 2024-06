Pronostici Croazia-Italia 24 giugno. Tutto sul match determinante per il proseguo del cammino agli Europei di calcio degli azzurri che hanno a disposizione 2 risultati su 3 nella sfida di lunedì sera contro la Croazia, 3° ed ultima giornata della fase a gironi col Gruppo B di Euro 2024.

Pronostici Croazia-Italia 24 giugno: probabili formazioni

Il Leipzig Stadium di Lipsia ospiterà, lunedì sera alle ore 21:00, la terza ed ultima giornata del Gruppo B di Euro 2024 con Croazia-Italia, partita determinante per il passaggio agli ottavi di finale per entrambe le nazionali. Gli azzurri sono messi meglio visto che ai ragazzi di Spalletti basterà anche il solo pareggio, anche se la lezione presa dalla Spagna è stata pesante per la squadra di Luciano Spalletti che deve stare attento ai diffidati: Pellegrini e Calafiori. Scamacca guida l’attacco. Chiesa e Frattesi sicuri a supporto. Jorginho e Barella intoccabili in mediana. Di Lorenzo e Dimarco i due terzini.

La Croazia deve vincere dopo aver deluso all’esordio contro la Spagna, e dopo non essere andata oltre il pari per 2-2 contro l’Albania con i croati che si sono fatti raggiungere nel finale. Come formazione ci sono due dubbi per i croati. Brozovic o Sucic. Majer o Pasalic. Petkovic e Kramaric sembrano essere certi della maglia da titolare contro la difesa azzurra nell’ultimo match dei gironi.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

Croazia (4-3-1-2): Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer; Petković, Kramarić

Pronostici Croazia-Italia 24 giugno: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Croazia-Italia

Nei precedenti tra le due nazionali, i croati vantano un leggero vantaggio con 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sola vittoria per gli Azzurri. Situazione in equilibrio anche se andiamo a vedere i gol totali segnati nei testa a testa (10 gol). I 3 scontri più recenti (anche se parliamo ormai di un decennio fa) si sono conclusi tutti col risultato finale di 1-1. L’Italia starà attenta a non prendere gol, con un Donnarumma che sembra in grande forma tra i pali, magari sfruttando le ripartenze, ma in generale vediamo una partita da Under 2.5 gol.

PREVISIONE: UNDER 2.5 @1.93

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB